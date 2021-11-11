Нелегалы в лагере на границе с Польшей практически дерутся за еду

Нелегалы в лагере на границе с Польшей практически дерутся за еду30
- 11.11.2021, 16:13
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Видеофакт.
Появилось видео, на котором нелегалам в лагере на границе с Польшей раздают еду. Видно, что ситуация напряженная, мигранты практически дерутся за еду. Их контролируют белорусские силовики.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.