Нелегалы в лагере на границе с Польшей практически дерутся за еду 30 11.11.2021, 16:13

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Видеофакт.

Появилось видео, на котором нелегалам в лагере на границе с Польшей раздают еду. Видно, что ситуация напряженная, мигранты практически дерутся за еду. Их контролируют белорусские силовики.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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