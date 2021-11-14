закрыть
14 ноября 2021, воскресенье, 14:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Еще не едет, а уже обгоняет

  • 14.11.2021, 13:54
  • 5,214
Еще не едет, а уже обгоняет

История производителя электромобилей, который не продал ни одной машины, но стоит $100 миллиардов.

На этой неделе состоялось IPO компании Rivian — производителя электромобилей, который начал серийное производство всего пару месяцев назад, но стоит теперь дороже большинства автогигантов мира, пишет сайт «Коммерсантъ».

В среду на бирже NASDAQ разместился производитель электромобилей Rivian Automotive — компания, о которой еще несколько лет назад почти никто ничего не слышал. В итоге она провела крупнейшее IPO этого года и крупнейшее IPO среди американских компаний за последние девять лет.

Еще за неделю до размещения из-за высокого интереса инвесторов компании пришлось повысить ценовой коридор для акций, которые в итоге в ходе размещения были реализованы по $78. Компания продала 153 млн акций и привлекла $11,9 млрд, а общая ее стоимость на IPO была оценена в $66,5 млрд.

В последовавшие за IPO дни акции Rivian продолжали расти — так, в пятницу они торговались по $123 за акцию, что давало рыночную капитализацию компании в $104,9 млрд. Так компания стала дороже большинства автопроизводителей в мире.

И если отсутствие прибыли при столь успешном размещении — дело обычное (Uber или Tesla на момент своего размещения тоже были исключительно убыточными), то оценка в $100 млрд при произведенных 150 машинах — нечто выбивающееся из ряда.

Rivian (изначально Mainstream Motors) была создана в 2009 году. Ее основал Ар-Джей Скаридж — на тот момент 26-летний инженер, недавний выпускник Политехнического института Ренсселера в городе Трой (штат Нью-Йорк), также обучавшийся в Массачусетском технологическом институте. Как рассказывает он сам, он всегда любил автомобили.

Еще в детстве вместе с соседом восстанавливал старые Porsche, а с 18 лет знал, что создаст компанию в этой сфере. Помимо этого, он всегда любил выезды на природу и езду по бездорожью, а одновременно с этим давно хотел, чтобы мощный внедорожник мог бы быть экологически чистым. Так якобы и родилась идея Rivian.

«Тут есть много небылиц — грузовик не может быть электрическим, электромобиль не может ездить по бездорожью, он не может испачкаться в грязи, не может тащить кого-то на буксире, а покупатели грузовиков и пикапов не хотят себе нечто экологически чистое. Все это в корне неверно. Электричество и технологии могут создать грузовик невероятно мощный и приятный в управлении»,— рассказывал господин Скаридж в одном интервью.

И Rivian уже создала несколько таких технологий. В числе разработок компании — продвинутые аккумуляторы, а также шасси, выполненное по принципу скейтборда,— его Rivian планирует продавать другим компаниям.

Сейчас производителя электрических пикапов и грузовиков сравнивают с Tesla, отмечая схожесть их популярности у инвесторов. Но в начале истории Rivian, у нее и компании Илона Маска было куда больше общего: изначально господин Скаридж все же занимался созданием спортивного электромобиля.

Эти разработки шли до 2011 года, у компании был готов даже прототип, и тут Ар-Джей решил, что надо переключиться на другой автомобиль. Как рассказывает господин Скаридж, он сам и его команда тогда много думали о будущей стратегии компании и пришли к выводу, что надо сменить фокус и работать над другими типами электромобилей.

«Мы хотели создать бренд, который сочетал бы производительность, хорошие дорожные характеристики, возможность ездить по бездорожью, функциональность и постоянное совершенствование продукта,— такого сочетания просто не было на рынке»,— говорит он.

Тогда команда и стала работать над пикапом и внедорожником. Одно время разработка электромобиля шла просто дома у Ар-Джея в пригороде Детройта, причем некоторые члены команды даже жили там же. Сам господин Скаридж вспоминает, что тогда в доме говорили только об электромобилях и ни о чем больше — «за завтраком, обедом и ужином, 24/7».

Вскоре компании удалось привлечь первые небольшие инвестиции — как пишут, от саудовских и японских инвесторов. Но в целом первые десять лет существования о компании было мало что известно.

Так продолжалось примерно до 2018–2019 года.

«Если вы раньше никогда не слышали о Rivian — что ж, это сделано намеренно. До недавнего времени она работала в режиме скрытности»,— написала тогда The New York Times.

Однако интерес крупных инвесторов Rivian привлекла раньше. На тот момент в нее уже существенно вложились такие корпорации, как Apple, Ford и Amazon. Например, Amazon вложила в нее $1,3 млрд и до IPO была ее крупнейшим акционером с долей 22,4%.

Сам господин Скаридж рассказывает, что это время нужно было для качественного выстраивания всех процессов — от разработки технологий и дизайна до создания бизнес-плана и выстраивания производственных процессов. В СМИ пишут, что господин Скаридж скрупулезно вникает во все вопросы разработки и производства и практически живет в своих офисах и на заводе.

Время ушло и на подбор команды. Сейчас в нее входят такие опытные специалисты, как главный инженер Марк Виннелс, раньше работавший в McLaren, или вице-президент по дизайну Джефф Хаммонд, до этого долгие годы работавший в Jeep.

Первые прототипы электромобилей Rivian — пикапа R1T и внедорожника R1S — были представлены на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. Именно R1T и R1S компания планирует продавать в ближайшее время.

О начале сборки первого электрического пикапа R1T было объявлено два месяца назад, в сентябре. Первые поставки этого автомобиля начались в октябре. Пока почти все сошедшие с конвейера электромобили Rivian достались сотрудникам самой компании. Производство R1S планируется начать в ближайшее время.

Штаб-квартира Rivian находится в Плимуте (штат Мичиган), а основной завод компании находится в Нормале (Иллинойс), это бывший завод Mitsubishi.

В компании работает уже более 10 тыс. человек. Руководство ищет место для второго завода.

Rivian получила более 55 тыс. заказов на R1T и R1S, и в компании говорят, что выполнить их все вряд ли получится раньше 2023 года.

Компания остается глубоко убыточной и не обещает прорывов в финансовом отношении в ближайшее время. Убыток Rivian за первое полугодие составил почти $1 млрд. К 2023 году компания планирует потратить еще $8 млрд, не предполагая в этот период прибыли.

Некоторой проблемой остается и то, что пока неясно, насколько успешно Rivian удастся наладить массовое производство и продажу своих электромобилей.

«Производство — самая главная сложность. Потребность в капитале тут огромная и непрекращающаяся»,— считает аналитик Gartner Майк Рэмзи. Однако средства, привлеченные на IPO, а также продажа акций после размещения могут помочь компании и в этом.

Как отмечают некоторые эксперты, несмотря на заявления об электрогрузовиках, пока что Rivian не представила собственно коммерческий грузовик.

«Продукция Rivian на самом деле не предназначена для работы в качестве грузовика. Их цель — быть скорее частью стиля жизни, подходящей (для грузоперевозок.— ред.), но предназначенной для отдыха и развлечений»,— отмечает аналитик компании IHS Стефани Брайнли.

Но Rivian вместе с Amazon работает над созданием электрогрузовика, который можно будет использовать и в коммерческих целях. Amazon уже заказала ей 100 тыс. электрогрузовиков. Первые 10 тыс. планируется поставить в следующем году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода