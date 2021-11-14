Еще не едет, а уже обгоняет 14.11.2021, 13:54

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История производителя электромобилей, который не продал ни одной машины, но стоит $100 миллиардов.

На этой неделе состоялось IPO компании Rivian — производителя электромобилей, который начал серийное производство всего пару месяцев назад, но стоит теперь дороже большинства автогигантов мира, пишет сайт «Коммерсантъ».

В среду на бирже NASDAQ разместился производитель электромобилей Rivian Automotive — компания, о которой еще несколько лет назад почти никто ничего не слышал. В итоге она провела крупнейшее IPO этого года и крупнейшее IPO среди американских компаний за последние девять лет.

Еще за неделю до размещения из-за высокого интереса инвесторов компании пришлось повысить ценовой коридор для акций, которые в итоге в ходе размещения были реализованы по $78. Компания продала 153 млн акций и привлекла $11,9 млрд, а общая ее стоимость на IPO была оценена в $66,5 млрд.

В последовавшие за IPO дни акции Rivian продолжали расти — так, в пятницу они торговались по $123 за акцию, что давало рыночную капитализацию компании в $104,9 млрд. Так компания стала дороже большинства автопроизводителей в мире.

И если отсутствие прибыли при столь успешном размещении — дело обычное (Uber или Tesla на момент своего размещения тоже были исключительно убыточными), то оценка в $100 млрд при произведенных 150 машинах — нечто выбивающееся из ряда.

Rivian (изначально Mainstream Motors) была создана в 2009 году. Ее основал Ар-Джей Скаридж — на тот момент 26-летний инженер, недавний выпускник Политехнического института Ренсселера в городе Трой (штат Нью-Йорк), также обучавшийся в Массачусетском технологическом институте. Как рассказывает он сам, он всегда любил автомобили.

Еще в детстве вместе с соседом восстанавливал старые Porsche, а с 18 лет знал, что создаст компанию в этой сфере. Помимо этого, он всегда любил выезды на природу и езду по бездорожью, а одновременно с этим давно хотел, чтобы мощный внедорожник мог бы быть экологически чистым. Так якобы и родилась идея Rivian.

«Тут есть много небылиц — грузовик не может быть электрическим, электромобиль не может ездить по бездорожью, он не может испачкаться в грязи, не может тащить кого-то на буксире, а покупатели грузовиков и пикапов не хотят себе нечто экологически чистое. Все это в корне неверно. Электричество и технологии могут создать грузовик невероятно мощный и приятный в управлении»,— рассказывал господин Скаридж в одном интервью.

И Rivian уже создала несколько таких технологий. В числе разработок компании — продвинутые аккумуляторы, а также шасси, выполненное по принципу скейтборда,— его Rivian планирует продавать другим компаниям.

Сейчас производителя электрических пикапов и грузовиков сравнивают с Tesla, отмечая схожесть их популярности у инвесторов. Но в начале истории Rivian, у нее и компании Илона Маска было куда больше общего: изначально господин Скаридж все же занимался созданием спортивного электромобиля.

Эти разработки шли до 2011 года, у компании был готов даже прототип, и тут Ар-Джей решил, что надо переключиться на другой автомобиль. Как рассказывает господин Скаридж, он сам и его команда тогда много думали о будущей стратегии компании и пришли к выводу, что надо сменить фокус и работать над другими типами электромобилей.

«Мы хотели создать бренд, который сочетал бы производительность, хорошие дорожные характеристики, возможность ездить по бездорожью, функциональность и постоянное совершенствование продукта,— такого сочетания просто не было на рынке»,— говорит он.

Тогда команда и стала работать над пикапом и внедорожником. Одно время разработка электромобиля шла просто дома у Ар-Джея в пригороде Детройта, причем некоторые члены команды даже жили там же. Сам господин Скаридж вспоминает, что тогда в доме говорили только об электромобилях и ни о чем больше — «за завтраком, обедом и ужином, 24/7».

Вскоре компании удалось привлечь первые небольшие инвестиции — как пишут, от саудовских и японских инвесторов. Но в целом первые десять лет существования о компании было мало что известно.

Так продолжалось примерно до 2018–2019 года.

«Если вы раньше никогда не слышали о Rivian — что ж, это сделано намеренно. До недавнего времени она работала в режиме скрытности»,— написала тогда The New York Times.

Однако интерес крупных инвесторов Rivian привлекла раньше. На тот момент в нее уже существенно вложились такие корпорации, как Apple, Ford и Amazon. Например, Amazon вложила в нее $1,3 млрд и до IPO была ее крупнейшим акционером с долей 22,4%.

Сам господин Скаридж рассказывает, что это время нужно было для качественного выстраивания всех процессов — от разработки технологий и дизайна до создания бизнес-плана и выстраивания производственных процессов. В СМИ пишут, что господин Скаридж скрупулезно вникает во все вопросы разработки и производства и практически живет в своих офисах и на заводе.

Время ушло и на подбор команды. Сейчас в нее входят такие опытные специалисты, как главный инженер Марк Виннелс, раньше работавший в McLaren, или вице-президент по дизайну Джефф Хаммонд, до этого долгие годы работавший в Jeep.

Первые прототипы электромобилей Rivian — пикапа R1T и внедорожника R1S — были представлены на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2018 году. Именно R1T и R1S компания планирует продавать в ближайшее время.

О начале сборки первого электрического пикапа R1T было объявлено два месяца назад, в сентябре. Первые поставки этого автомобиля начались в октябре. Пока почти все сошедшие с конвейера электромобили Rivian достались сотрудникам самой компании. Производство R1S планируется начать в ближайшее время.

Штаб-квартира Rivian находится в Плимуте (штат Мичиган), а основной завод компании находится в Нормале (Иллинойс), это бывший завод Mitsubishi.

В компании работает уже более 10 тыс. человек. Руководство ищет место для второго завода.

Rivian получила более 55 тыс. заказов на R1T и R1S, и в компании говорят, что выполнить их все вряд ли получится раньше 2023 года.

Компания остается глубоко убыточной и не обещает прорывов в финансовом отношении в ближайшее время. Убыток Rivian за первое полугодие составил почти $1 млрд. К 2023 году компания планирует потратить еще $8 млрд, не предполагая в этот период прибыли.

Некоторой проблемой остается и то, что пока неясно, насколько успешно Rivian удастся наладить массовое производство и продажу своих электромобилей.

«Производство — самая главная сложность. Потребность в капитале тут огромная и непрекращающаяся»,— считает аналитик Gartner Майк Рэмзи. Однако средства, привлеченные на IPO, а также продажа акций после размещения могут помочь компании и в этом.

Как отмечают некоторые эксперты, несмотря на заявления об электрогрузовиках, пока что Rivian не представила собственно коммерческий грузовик.

«Продукция Rivian на самом деле не предназначена для работы в качестве грузовика. Их цель — быть скорее частью стиля жизни, подходящей (для грузоперевозок.— ред.), но предназначенной для отдыха и развлечений»,— отмечает аналитик компании IHS Стефани Брайнли.

Но Rivian вместе с Amazon работает над созданием электрогрузовика, который можно будет использовать и в коммерческих целях. Amazon уже заказала ей 100 тыс. электрогрузовиков. Первые 10 тыс. планируется поставить в следующем году.

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