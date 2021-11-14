О бобрах и нелегалах 6 14.11.2021, 18:35

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Накажут ли «туристов» за вырубленный лес?

Газета облисполкома «Витебские вести» разбиралась, кто срубил ивы вдоль набережной реки Витьба. И сделала вывод, что виноваты бобры, пишет Telegram-канал Белорусского объединения рабочих.

«То варвары посягнут на деревца, то грызунам приглянутся ивы… Столько труда и денег потратили озеленители понапрасну!» - сокрушается автор материала.

Интересно, а что сделают мигрантам за вырубку леса? И это не саженцы, это вполне себе сформированные деревья!

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