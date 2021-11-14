Источник: В банковской сфере идут чистки 4 14.11.2021, 20:30

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Также власти боятся санкций США, которые затронут финансовую сферу.

Telegram-канал «Ник и Майк» со ссылкой на свои источники рассказал о ситуации в банковской сфере Беларуси:

— Действительно, во многих госучреждениях новым работникам выдают карты разных белорусских банков с логотипом «Белкарт» или «Белкарт-Мир». В некоторых организациях работников просят заменить свои действующие карты на «Белкарт-Мир» под угрозой невыплаты очередной зарплаты.

Особенность данных карт в том, что рассчитаться ими за границей можно лишь в определенных странах: Россия, Казахстан, Турция, Кипр, ОАЭ, Узбекистан, Кыргызстан и тому подобные. Все дело в том, что карты «Белкарт-Мир» подключены к российской системе НСПК. На данный момент россияне разрешили подключиться к ней бесплатно.

По информации Майка, это один из способов подготовки к 8 декабря. Хунта всерьез опасается, что после вступления санкций в действие VISA и MasterCard могут перестать работать с банками, которые находятся в санкционном списке.

Белорусские банки готовятся к массовому выпуску данных карт в ближайшее время. К примеру, «Белагропромбанк» собирается выпустить 500 тысяч таких карт и закупает пластик. Правда, в стране нет техники, которая позволила бы выпустить такое количество персонализированных карт.

Кроме того, «Беларусбанк» активно продвигает проект по началу эмиссии карт китайской UPI. Надо отметить, что здесь для белорусской стороны все пока бесплатно – китайцы готовы максимально помогать с внедрением.

Также в банковской сфере идут чистки. Помимо «Беларусбанка», серьезные увольнения прошли в «Белинвестбанке». Большой исход кадров из «БелВЭБ». При этом тот без «БПС-Сбербанк» активно набирает людей, которые по разным причинам были уволены в других банках.

Добавим, что по всем опросам абсолютное большинство белорусов хочет независимости страны. И именно об этом нужно вести информационную работу. Со своими детьми, родными, друзьями и коллегами. Лучшая информационная сеть – сарафанное радио.

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