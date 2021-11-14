закрыть
14 ноября 2021, воскресенье, 21:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав продолжает выводить больницы из «ковидного режима»

2
  • 14.11.2021, 20:39
  • 8,096
Минздрав продолжает выводить больницы из «ковидного режима»

Тем временем ситуация c COVID-19 остается критической.

Минздрав заявляет об уменьшении темпа прироста новых случаев COVID-19, в связи с чем «эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из «ковидного режима» во всех областях».

Однако врачи и люди, работающие в сфере ритуальных услуг, рассказывают о критической ситуации с COVID-19 в стране. Сотрудник ритуального агентства рассказал, что только в Минске в одно городское патологоанатомическое бюро поступает в день от 100 до 200 трупов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода