Минздрав продолжает выводить больницы из «ковидного режима»2
- 14.11.2021, 20:39
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Тем временем ситуация c COVID-19 остается критической.
Минздрав заявляет об уменьшении темпа прироста новых случаев COVID-19, в связи с чем «эпидситуация позволяет поэтапно выводить некоторые отделения из «ковидного режима» во всех областях».
Однако врачи и люди, работающие в сфере ритуальных услуг, рассказывают о критической ситуации с COVID-19 в стране. Сотрудник ритуального агентства рассказал, что только в Минске в одно городское патологоанатомическое бюро поступает в день от 100 до 200 трупов.