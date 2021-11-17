На месте вчерашней атаки на границу Польши появились белорусские офицеры 23 17.11.2021, 10:17

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иллюстрационное фото: belsat

Лукашисты пытаются уничтожить улики?

На месте, где вчера была совершена атака на границу Польши, появились белорусские офицеры. Об этом сообщил во вторник поздно вечером пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

«Вечером в том месте, где атаковали границу Польши и откуда бросали в поляков среди прочего камни, появились белорусские офицеры, которые вели себя так, будто зачищали улики в ходе следствия», – написал во вторник в Twitter Станислав Жарин.

К записи он прикрепил короткое видео, на котором видно группу одетых в черное мужчин, которые, надев одноразовые перчатки, поднимают с земли различные предметы. Видны также офицеры в форме.

«Это похоже на подготовку к пропагандистской акции против польского народа. Дальнейшие провокации возможны почти наверняка…» - написал он в следующей записи.

Today in the evening, a couple of Belarusian officers appeared at the scene where earlier today the foreigners had stormed the Polish border and attacked the Polish forces, incl. with stones.



The Belarusian “investigators” seemed to be securing the evidence . 1/2 pic.twitter.com/297x8AAQSM — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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