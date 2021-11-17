На месте вчерашней атаки на границу Польши появились белорусские офицеры

На месте вчерашней атаки на границу Польши появились белорусские офицеры23
- 17.11.2021, 10:17
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Лукашисты пытаются уничтожить улики?
На месте, где вчера была совершена атака на границу Польши, появились белорусские офицеры. Об этом сообщил во вторник поздно вечером пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.
«Вечером в том месте, где атаковали границу Польши и откуда бросали в поляков среди прочего камни, появились белорусские офицеры, которые вели себя так, будто зачищали улики в ходе следствия», – написал во вторник в Twitter Станислав Жарин.
К записи он прикрепил короткое видео, на котором видно группу одетых в черное мужчин, которые, надев одноразовые перчатки, поднимают с земли различные предметы. Видны также офицеры в форме.
«Это похоже на подготовку к пропагандистской акции против польского народа. Дальнейшие провокации возможны почти наверняка…» - написал он в следующей записи.
Today in the evening, a couple of Belarusian officers appeared at the scene where earlier today the foreigners had stormed the Polish border and attacked the Polish forces, incl. with stones.— Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 16, 2021
The Belarusian “investigators” seemed to be securing the evidence . 1/2 pic.twitter.com/297x8AAQSM
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.