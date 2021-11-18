Сатирический журнал «Вожык» прекращает свое существование 10 18.11.2021, 18:41

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В этом году журнал отметил свое 80-летие.

Государственный сатирический журнал «Вожык» с 2022 года больше не будет выходить, сообщает «Радыё Рацыя» со ссылкой на информацию от редакции журнала. Он не внесен в подписной каталог «Белпочты» на следующий год.

В этом году журнал «Вожык» отметил свое 80-летие. Он является преемником газеты-плаката «Раздавим фашистскую гадину». Первые номера журнала в 1941 году печатались в Гомеле, так как Минск уже был оккупирован. С 1945 журнал стал выходить на белорусском языке, с ним сотрудничали многие белорусские классики литературы и художники.

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