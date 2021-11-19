Какое жилье можно снять в Минске и не разориться 19.11.2021, 14:29

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Цена аренды на «двушки» начинается от $280.

Как думаете, остались ли на рынке арендной недвижимости Минска действительно классные квартиры или все самое вкусное уже расхватали?.

На этот раз сайт onliner.by охотился за двушками, снять которые можно за $350 в месяц и дешевле.

$280 в эквиваленте

За эти деньги можно снять двушку на улице Жудро. Видно, что в ней не так давно сделан ремонт: новый ламинат, плитка, натяжные потолки, двери, встроенная кухня. Базовый набор мебели — шкаф, комоды, два дивана (жаль, без кровати: для кого-то это может быть принципиальный момент). Телевизор тоже имеется.

Квартира находится в окружении большого количества детских садов и школ, так что подойдет семье с детьми.

320 у. е.

Столько стоит аренда жилья в Шабанах, на улице Ротмистрова. Площадь — 52 «квадрата». Выглядит ухоженно, правда, одна из комнат практически не обставлена (за исключением одного шкафа), так что об ее обустройстве придется подумать будущим квартиросъемщикам.

Рядом с домом несколько магазинов, спортивный центр, парк.

$330 по курсу

Имея такую сумму в кармане, можно рассчитывать на двухкомнатную квартиру на улице Олега Кошевого. Судя по нежной спальне с розовым пледом и картинами, подойдет тонким натурам. Семейной паре без детей и животных собственник обещает скидку.

Еще один вариант за те же деньги затерялся на улице Могилевской, недалеко от станции метро «Институт культуры». Размер двушки — 57 «квадратов». Хозяин уверяет, что она укомплектована всем необходимым для комфортного проживания. С этим не поспоришь: в условной гостиной и рабочая зона есть, и несколько диванов с креслами, и стеллаж.

340 у. е.

Столько просят владельцы за квартиру с аккуратным ремонтом на улице Восточной. Подойдет семье с несколькими детьми — одна из комнат оборудована под детскую.

Инфраструктура в районе очень даже неплохая: несколько магазинов и торговых центров, школы, сады, детские кружки, парки. В общем, в качестве семейного гнездышка самое то.

$350 в эквиваленте

Самый дорогой объект в этой подборке притаился на улице Рабкоровской. В квартире есть все, что нужно в быту, от микроволновки и электрочайника до двухспальной кровати и вместительного шкафа. Прописан в ней один человек, так что собственник обещает, что коммунальные платежи будут небольшими.

До станции метро «Институт культуры» 2 минуты пешком, до вокзала — около 10. Поблизости магазины, кафе, банки.

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