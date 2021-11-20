Как максимально себя обезопасить от респираторных болезней: советы врача 5 20.11.2021, 17:20

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Специалист подчеркнула, что единственное средство профилактики-вакцинация, а не употребление витаминов.

Никакой профилактический прием медицинских препаратов не может быть эффективным, если он принимается человеком самостоятельно без назначения врача. Об этом «Униан» рассказала украинский врач-эпидемиолог Оксана Кошалко.

"Единственное средство профилактики - вакцинация. Ни один профилактический прием медицинских препаратов не может быть эффективным, если он принимается человеком самостоятельно без назначения врача. Каждый организм - индивидуален. Такое лечение не может быть применено человеком по собственному усмотрению", - подчеркнула медик.

Чтобы максимально себя обезопасить от респираторных болезней врач советует элементарные вещи: больше времени находиться на открытом воздухе, одеваться по погоде, употреблять достаточное количество свежих овощей, фруктов, отдыхать.

Если же у вас появились малейшие симптомы простуды, Кошалко советует обратиться к врачу, а не принимать любые лекарственные препараты.

"Если вы промокли под дождем, то это еще не гарантия заболевания. Не нужно однозначно впадать в панику, подождите явных симптомов, начальных этапов респираторного заболевания. Если симптомы есть, обратитесь к врачу для назначения лечения, чтобы избежать развития более серьезных заболеваний. Но наперед, однозначно, не стоит принимать медикаментозные препараты", - подчеркнула врач.

Что же касается так называемого авитаминоза и недостатка солнечного света зимой, то медик советует для начала сдать анализы, чтобы подтвердить тот или иной диагноз.

"Вообще-то слово "авитаминоз" означает полное отсутствие витаминов. Может быть понятия "гиповитаминоз", когда содержание витаминов в организме уменьшается, но по их количеству ответ может дать только лабораторное исследование. Достаточно будет питаться овощами, фруктами... Однако, в случае наличия состояния, который вас настораживает, обращайтесь в медицинское учреждение для определения, каких именно микроэлементов и витаминов вашему организму не хватает", - сказала Кошалко.

Вместе с тем врач подчеркнула, что категорически против того, чтобы люди самостоятельно назначали себе какие-либо препараты, если они не имеют медобразования.

"Если у вас есть медицинское образование, и вы знаете, какой витамин отвечает за ту или иную функцию организма, то, теоретически, можете себе назначить витамины. На самом деле такие вещи определяет исключительно врач. Я категорически против самостоятельного назначения любых медикаментов вне лечебного учреждения", - призвала Кошалко.

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