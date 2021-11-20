Заводы не нужны даже даром 8 20.11.2021, 17:56

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Белорусские предприятия находятся в критическом состоянии.

Те белорусские предприятия, которые российские олигархи планируют выкупать, находятся в таком критическом состоянии, что даже даром не все нужны, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих».

Пару недель назад на солигорский завод железо-бетонных конструкций приезжала российская делегация для оценки состояния завода. От увиденного они пришли в ужас. Завод изношен почти на 100%. Кто-то из представителей в сердцах кинул фразу руководству ЗЖБК, это мы не купим, только если даром заберем.

Это показатель того, что белорусские заводы уже делят между собой «соседи». Они уже начинают диктовать свои условия на чужой земле. Если прежде они были уверены, что здесь есть что купить и с чего заработать, сейчас они готовы забрать это только бесплатно. А все почему? Потому что нашим руководителям все это время было плевать на обновление оборудования, на расширение рынков сбыта, на развитие собственных предприятий.

Современный белорусский руководитель — это человек, который приходит и уходит по расписанию, просто отбывая срок. Мы же с вами прекрасно понимаем, что это наши заводы и что так работу вести нельзя. Среди белорусов есть масса грамотных управленцев и экономистов, которые и без российских кошельков могут поднять промышленность на достойный уровень.

Но для этого нужно просто согнать с мест кивал. Мы с вами знаем, что делать. Оставаться дома, защищать страну и независимость, беречь себя и родных.

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