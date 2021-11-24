Из-за провокаций с белорусской стороны Польша перебросила на границу Железную дивизию 3 24.11.2021, 9:52

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Фото: Pacific Press/Getty Images

Созданы также новые бригады территориальной обороны.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в программе «Гость новостей» на польском телеканале заявил, что Польша из-за провокаций с белорусской стороны усилила восточную границу.

«Мы видим, что происходит за нашей восточной границей. В связи с этим я направил туда Железную дивизию. Мы развиваем численность войск, создаем новые бригады территориальной обороны», — заявил Мариуш Блащак.

Minister @mblaszczak w programie #GośćWiadomości: widzimy co się dzieje za naszą wschodnią granicą - w związku z tym powołałem @Zelazna_Dywizja, rozwijamy liczebnie #WojskoPolskie🇵🇱, powstają nowe brygady @terytorialsi. — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 23, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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