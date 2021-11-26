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«Быў, ёсць, буду»: сегодня - день рождения Владимира Короткевича

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  • 26.11.2021, 11:54
«Быў, ёсць, буду»: сегодня - день рождения Владимира Короткевича

Писатель стал одним из апостолов национального возрождения белорусов.

Автор романов «Каласы пад сярпом тваім», «Хрыстос прызямліўся ў Гародні», повестей «Дзікае паляванне караля Стаха», «Чорны замак Альшанскі», многих книг поэзии, переводов, очерков, Владимир Короткевич учил белорусов любить свою землю. И по сей день он остается одним из самых читаемых белорусских писателей.

Владимир Короткевич родился 26-го ноября 1930 г. в семье русскоязычного чиновника в городе Орша. Во время войны он был эвакуирован сначала в Пермь, а затем в Оренбург. Среднее образование он получил в Орше. Окончил филологический факультет Киевского университета. Свободно владел украинским языком и имел репутацию «украинского националиста».

В 1954 – 1956 гг. был учителем в сельской школе недалеко от Киева и с 1956 до 1958 преподавал в родном городе Орша. Позже учился на курсах по литературе и кинематографии в Москве. С 1962 года и до своей преждевременной смерти в 1984 г. жил в Минске.

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