Спецотряд польской полиции показал, как ловил ночью нелегалов, идущих со стороны Беларуси 1 27.11.2021, 9:04

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Видеофакт.

Специалисты из контртеррористического подразделения полиции Подляского воеводства опубликовали видео, в котором показали, как ловят ночью нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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