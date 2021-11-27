закрыть
27 ноября 2021, суббота, 10:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Спецотряд польской полиции показал, как ловил ночью нелегалов, идущих со стороны Беларуси

1
  • 27.11.2021, 9:04
  • 5,484
Спецотряд польской полиции показал, как ловил ночью нелегалов, идущих со стороны Беларуси

Видеофакт.

Специалисты из контртеррористического подразделения полиции Подляского воеводства опубликовали видео, в котором показали, как ловят ночью нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип
Плохая новость из Берлина для Лукашенко
Плохая новость из Берлина для Лукашенко Александр Фридман
Чем рабочие будут кормить семьи?
Чем рабочие будут кормить семьи? Сергей Дылевский
С гопником начали говорить на его языке
С гопником начали говорить на его языке Telegram-канал «Ник и Майк»