Спецотряд польской полиции показал, как ловил ночью нелегалов, идущих со стороны Беларуси

Спецотряд польской полиции показал, как ловил ночью нелегалов, идущих со стороны Беларуси1
- 27.11.2021, 9:04
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Видеофакт.
Специалисты из контртеррористического подразделения полиции Подляского воеводства опубликовали видео, в котором показали, как ловят ночью нелегальных мигрантов, идущих со стороны Беларуси.
Kontrterroryści @Policja_KSP @DPolicja na straży wschodniej granicy 🇪🇺 w oku 🎥 https://t.co/KD6qu6mMHe#NaStrażyGranicy pic.twitter.com/jKs7N3NJyD— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 26, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.