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Литва готовится перекрыть кран «Беларуськалию»

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  • 27.11.2021, 11:33
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Литва готовится перекрыть кран «Беларуськалию»

Дирекция Клайпедского порта больше не включает белорусские удобрения в свой план на 2022 год.

После введения США в августе санкций в отношении «Беларуськалия», все еще неясно, что будет после 8 декабря – до этой даты бизнесу дан срок на подготовку и завершение сделок.

Эксперты почти единодушно считают, что ни один действующий в Литве банк, даже если он напрямую не связан с США, не будет финансировать операции с «Беларуськалием», потому что не захочет рисковать собственной репутацией, пишет delfi.ru.

Хотя риск обслуживания сделок с «Беларуськалием» мог бы взять на себя какой-нибудь небольшой банк или компания финансовых технологий. Это также может быть иностранный банк, не работающий в Литве.

Если продукцию «Беларуськалия» перестанут транспортировать через Литву, государственная литовская железная компания Lietuvos gelezinkeliai потеряет около четверти своего грузопотока. Генеральный директор ж/д компании Мантас Бартушка отмечает, что формально санкции OFAC (Бюро контроля над иностранными активами Казначейского департамента США) не действуют в отношении литовских компаний, как объяснили Lietuvos gelezinkeliai сами представители OFAC.

Многое будет зависеть от одного из крупнейших покупателей удобрений «Беларуськалий» — компании Yara, которая приобретает около 2 миллионов тонн в год. Она якобы склонна продолжать закупку белорусских удобрений, которые транзитом транспортируются через Литву и Клайпедский порт. Но она все еще оценивает риски и не приняла окончательное решение.

На удобрения «Беларуськалия» приходится от четверти до одной пятой всех грузов, перевезенных по литовской железной дороге — в прошлом году компания группы LTG Cargo перевезла около 53 миллионов тонн грузов (24 млн тонн в первом полугодии текущего года) и получила 397 млн евро выручки (177 млн евро).

Глава Клайпедского порта, который может потерять около трети своих годовых погрузок и около 20 млн евро годовых доходов, Альгис Латакас говорит, что предыдущие санкции ЕС и США в отношении Беларуси привели к снижению потока всех ее грузов через Клайпеду за 9 месяцев этого года на 11%, а поток удобрений «Беларуськалия», напротив, вырос на 4%.

По словам А. Латакаса, дирекция Клайпедского порта больше не включает груз «Беларуськалия» в свой план на 2022 год, а это значит, что грузопоток в порту упадет примерно на 30%.

— Это большая потеря. Быстро эту дыру уже никто не сможет восполнить. Это количество росло с какого 2010 года или еще раньше, примерно на 1 млн тонн в год. Поэтому можно понять, сколько лет может потребоваться, чтобы вырастить поднять его после потери. Мы возлагаем большие надежды на контейнеры, на сельскохозяйственные и на грузы ro-ro, – озвучил свои ожидания Альгис Латакас.

Распоряжением Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейского департамента США от 9 августа предписывается постепенное прекращение операций с участием «Беларуськалия» или любой другой компании, в которой «Беларуськалию» прямо или косвенно принадлежат 50% или более акций. Такие сделки должны быть расторгнуты 8 декабря в 19:00 часов по литовскому времени.

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