Диктатор на эшафоте: соцсети разнесли фиаско Лукашенко в Брузгах 1 27.11.2021, 14:36

8,582

Народные версии происходившего в лагере для мигрантов.

26 ноября мигрантов в лагере в Брузгах решил навестить Лукашенко в окружении охраны и сына Николая, пишет «Трибуна».

В глаза сходу бросилась кепка одного из сопровождающих:

Фанаты минского Динамо прорываются к «главному любителю хоккея» спросить за шесть поражений подряд pic.twitter.com/oAj7LelKHO — 🐋Сиреневый Кит (@iplowboy) November 26, 2021

Хорошо описывает ситуацию такая интерпретация:

Или вот это:

Вот еще несколько версий происходящего в лагере:

Ну и скорее, все эти люди хотели бы уже услышать не обещания, а правду от того, кто действительно решает. Но в Беларуси пока, к сожалению, правда под запретом и жизнь человека не является ценностью.

Когда мечтал увидеть Меркель, но что-то пошло не так. pic.twitter.com/LEnP5M86fP — Миша Ильин (@m_for_mixacb) November 26, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».