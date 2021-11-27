Диктатор на эшафоте: соцсети разнесли фиаско Лукашенко в Брузгах

Диктатор на эшафоте: соцсети разнесли фиаско Лукашенко в Брузгах1
- 27.11.2021, 14:36
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Народные версии происходившего в лагере для мигрантов.
26 ноября мигрантов в лагере в Брузгах решил навестить Лукашенко в окружении охраны и сына Николая, пишет «Трибуна».
В глаза сходу бросилась кепка одного из сопровождающих:
Фанаты минского Динамо прорываются к «главному любителю хоккея» спросить за шесть поражений подряд pic.twitter.com/oAj7LelKHO— 🐋Сиреневый Кит (@iplowboy) November 26, 2021
Хорошо описывает ситуацию такая интерпретация:
Или вот это:
Вот еще несколько версий происходящего в лагере:
Ну и скорее, все эти люди хотели бы уже услышать не обещания, а правду от того, кто действительно решает. Но в Беларуси пока, к сожалению, правда под запретом и жизнь человека не является ценностью.
Когда мечтал увидеть Меркель, но что-то пошло не так. pic.twitter.com/LEnP5M86fP— Миша Ильин (@m_for_mixacb) November 26, 2021
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.