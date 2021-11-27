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Диктатор на эшафоте: соцсети разнесли фиаско Лукашенко в Брузгах

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  • 27.11.2021, 14:36
  • 8,582
Диктатор на эшафоте: соцсети разнесли фиаско Лукашенко в Брузгах

Народные версии происходившего в лагере для мигрантов.

26 ноября мигрантов в лагере в Брузгах решил навестить Лукашенко в окружении охраны и сына Николая, пишет «Трибуна».

В глаза сходу бросилась кепка одного из сопровождающих:

Хорошо описывает ситуацию такая интерпретация:

Или вот это:

Вот еще несколько версий происходящего в лагере:

Ну и скорее, все эти люди хотели бы уже услышать не обещания, а правду от того, кто действительно решает. Но в Беларуси пока, к сожалению, правда под запретом и жизнь человека не является ценностью.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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