Хитрозачесаный «грамотей» распространяет коронавирус 3 27.11.2021, 16:00

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Режим создает благоприятные условия для COVID-19.

- Пока в Беларуси срывают плакаты и наклейки, касающиеся короновируса, все больше стран Европы начинает говорить о возобновлении локдауна. Так, помимо Австрии, локдаун решили ввести в Словакии, пишет телеграм-канал «БОР».

Он распространяется на все население, включая переболевших COVID-19 и привитых от коронавируса. В стране закрываются все заведения общественного питания, а также магазины, кроме торгующих продуктами первой необходимости.

Во время, когда коронавирус буйствует во всем мире, фиксируются рекорды по заболеваемости и смертности, один хитрозачесаный грамотей обьявил Беларусь территорией «свободной от короны». Ладно, чего нам внимание на дурачков обращать, подумали все адекватные люди, а остальные от радости захлопали в ладоши, закрыли глазки на все факты и пошли строем убирать с улиц все упоминания о запрещенном.

Да только болячка никуда уходить не собирается, в Беларуси для нее создали отличные условия. Режиму на людей наплевать, да и некоторым людям на себя тоже плевать. Вот и выходит, что они портят всем жизнь и своими руками устраивают геноцид народа белорусского, распространяя ложные сведения, а также саму заразу.

Между прочим, в Бразилии по этой причине на действующего президента хотят завести дело за массовые убийства из-за смертей от COVID-19. В Беларуси же, синие пальчики быстро покажут кто виноват, этого козла отпущения отдадут под суд и показательно посадят.

Да только людям от этого пользы никакой не будет. Каждый день обрываются сотни жизней чьих-то близких, детей, родителей. Кто-то продолжает ездить на работу в тесном автобусе без средств защиты и думает - пронесет.

Может, уже хватит самообмана? Он достиг небывалых размеров. Кто-то обманывает себя, что болезнь его не коснется, кто-то, что в жизни ничего не изменилось, кто-то, что все само рассосется, что появится спаситель. Хватит ждать чуда, хватит самообмана.

Рассчитывайте только на себя, на свои силы. Каждый сам себе лидер, сам себе спаситель.

Оставайтесь дома, берегите себя и своих родных.

Бастуй, Беларусь.

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