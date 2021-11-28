В минском метро за час произошло два «инцидента с пассажирами» 28.11.2021, 16:10

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Пришлось останавливать поезда.

Днём 28 ноября на станции "Тракторный завод" второй ветки Минского метрополитена произошел "инцидент с пассажиром". Телеграм-канал "Минское метро" сообщает, что с контактного рельса снималось напряжение, из-за чего произошла вынужденная остановка движения. Через несколько минут метрополитен вернулся к работе в штатном режиме.

Буквально через полчаса аналогичный инцидент произошёл уже на первой ветке метро — на станции "Уручье". В этом случае также потребовалось снять напряжение с контактного рельса, поезда остановились. К 12:35 ситуация разрешилась, и движение по первой ветке возобновилось.

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