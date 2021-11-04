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Самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией

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  • 4.11.2021, 18:30
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Самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией

Документы, которые подписывает самопровозглашенный диктатор, являются нелегитимными.

Лукашенко на заседании так называемого высшего госсовета «союзного государства» подписал декрет, утверждающий так называемые союзные программы Беларуси и России. Документ ранее подписал и Путин, сообщает БелТА.

Напомним, 9 сентября во время встречи Лукашенко и Путина в Кремле были согласованы все 28 «союзных программ».

В документах речь идет о сближении валютных систем, принципах взимания косвенных налогов и формирования денежно-кредитной политики, а также создания общего платежного пространства, так называемой борьбе с терроризмом.

Отметим, что Лукашенко проиграл выборы в 2020 году и удерживает власть незаконно. Его не признает весь цивилизованный мир. Подпись диктатора под любыми документами является нелегитимной.

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