«В патологоанатомическое бюро поступает от 100 до 200 тел, в день проходит 70-80 кремаций» 3 4.11.2021, 21:34

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Ритуальный агент рассказал правду о коронавирусе в Беларуси.

Размер пособия на погребение в Беларуси уменьшается второй месяц подряд. С ноября эта сумма стала меньше еще на 20 рублей и составила 1442 белорусских рубля. В то же время стоимость погребения в период пандемии с каждым днем растет. Связано это с тем, что ритуальные агентства просто не справляются с потоком клиентов.

«Поступления в морг, в среднем, в “доковидной” ситуации – это где-то от 5 до 15 тел в сутки. В городское патологоанатомическое бюро поступает. Сейчас – от 100 до 200. 70-80 кремаций в день проходит. В крематории. В последний месяц люди стали меньше кремировать, потому что очень большие очереди в крематорий. Очень серьезная волна. Она в прошлом году была, но была в 3 раза меньше. На данный момент наш городской морг очень серьезно переполнен. Люди звонят без остановки, просят помощи. Приходится отказываться, потому что не имеем столько катафалков, не имеем столько принадлежностей, бригад грузчиков, копщиков и так далее», – поделился c «Белсатом» один из ритуальных агентов из Минска.

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