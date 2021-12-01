Лукашенко оказался в компании мировых изгоев, заявив о «российском Крыме» 5 1.12.2021, 11:46

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Список говорит сам за себя.

В интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лукашенко заявил, что Крым «является российским де-юре и де-факто». Также диктатор выразил желание посетить оккупированный полуостров.

Лишь несколько государств-изгоев признали «присоединение Крыма к России». Список говорит сам за себя: Никарагуа, Афганистан, Куба, Венесуэла, Сирия, Судан и КНДР.

Посещают Крым также лишь политики с очень сомнительной репутацией. В частности — французский популист Тьерри Мариани, известный своими пророссийскими взглядами, а также скандальный польский депутат Януш Корвин-Микке.

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