Лукашенко оказался в компании мировых изгоев, заявив о «российском Крыме»5
- 1.12.2021, 11:46
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Список говорит сам за себя.
В интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лукашенко заявил, что Крым «является российским де-юре и де-факто». Также диктатор выразил желание посетить оккупированный полуостров.
Лишь несколько государств-изгоев признали «присоединение Крыма к России». Список говорит сам за себя: Никарагуа, Афганистан, Куба, Венесуэла, Сирия, Судан и КНДР.
Посещают Крым также лишь политики с очень сомнительной репутацией. В частности — французский популист Тьерри Мариани, известный своими пророссийскими взглядами, а также скандальный польский депутат Януш Корвин-Микке.