Эксперт: Лукашенко вошел в психологически пограничное состояние 22 10.12.2021, 12:26

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Диктатор не в состоянии адекватно оценивать свои действия.

Научный сотрудник University College London Владимир Пастухов рассказал в эфире «Эха Москвы» о характере сегодняшней политики Александра Лукашенко и перспективе новой революции в Беларуси:

– В Беларуси произошла ситуация, которая не часто, но в истории случается. Потому что обычно история имеет механизмы, которые обрубают влияние и значение каких-то личностных черт и заставляют правителя двигаться в том русле, которое историю прорубила.

Вот такой классический пример. Был антикоммунист совершенно заядлый, маккартист Никсон, который был человеком довольно пещерных взглядов. Но он оказался в такой исторический момент у руля в Америке, когда нужно было о чем-то все-таки с СССР договариваться, иначе непонятно, куда это все выходило. Получается, что именно с Никсона, который самый неподходящий для этого человек, началась история разрядки.

То есть, как правило, человек действует внутри каких-то рамок, которые ему заданы, он придает им тот или иной оттенок, но в основном в русле. Очень редко в истории случается так, что именно личностные характеристики вдруг выламываются из этих рамок, они корежат историю.

И тогда какое-то время страна, нация, а иногда и континенты начинают двигаться в совершенно противоположном направлении, отыгрывая у истории иногда 5,10…20, а то и больше лет. Потом истории приходится это все латать.

Вот в Беларуси произошла такая ситуация, когда произошел слом в личности Лукашенко…

С моей точки зрения, то, что произошло с Лукашенко, это переход его в состояние непрерывного аффекта. То есть аффект – это шок. Люди, которые связаны… понимаю, что состояние аффекта – когда человек практически не в состоянии адекватно, рационально оценивать свои действия. Все говорят, что Лукашенко играет…

Лукашенко играл, считал, балансировал, пытался усидеть на двух стульях, пытался проскочить между двумя стульями. Но все это в прошлом. События прошлого года, они привели к тому, что он вошел в такое психологически пограничное состояние, и политика, которую он сегодня проводит – политика аффекта.

Она во многом выплескивает наружу его эмоции, его личное состояние. И в этом состоянии парадоксальным образом он опасен не только врагам своим, но и своим друзьям. Понимаете? Он сейчас крайне неудобный партнер для Москвы.

И одновременно с ним уже трудно что-то сделать, потому что такая ситуация сложилась как бы вариант кабульский с устранением Амина, он в центре Европы, его довольно сложно провести. Соответственно, надо каким-то образом с этим жить всем. Поэтому сейчас это одна проблема.

И эта проблема закрывает собой возможность увидеть по-настоящему, что происходит в Беларуси. А в Беларуси происходит, с моей точки зрения, в специфических формах все то же самое, что происходило в Украине, на других пространствах распадающейся империи, до сих пор распадающейся, это процесс длящийся – это национально-освободительное движение.

…Я не хочу быть Вангой какой-то плохой, но вся политика Кремля в конечном счете, она приведет к тому, что все те, скажем так, форы, которые могла бы Россия иметь в реальной политике в отношении Беларуси, где можно было бы действительно продемонстрировать другой вариант национальной политики, то есть не путем подавления, а путем распространения мягкой силы, каким-то образом расширяя свое влияния. Это все будет утеряно.

То есть в результате этой глупой поддержки уже абсолютно находящегося в космосе, в астрале Лукашенко Россия уничтожит весь тот формат национально-освободительного движения Беларуси, который мог бы протекать в качестве действительно дружественного к России, переналадит этот формат на украинский лад.

Мой прогноз очень простой. Первая белорусская революция шла под лозунгами ненасилия и мира. Это последняя белорусская революция, которая шла под этим лозунгами, но это не последняя белорусская революция. Следующая белорусская революция будет гораздо более жесткой и насильственной, и ее формат будет антироссийским.

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