Норвежец Карлсен досрочно победил россиянина Непомнящего и сохранил шахматную корону 2 10.12.2021, 21:26

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Магнус Карлсен

Норвежец удерживает титул с 2013-го года.

Норвежец Магнус Карлсен победил россиянина Яна Непомнящего в одиннадцатой партии из четырнадцати и досрочно выиграл матч за мировую шахматную корону. Поединок проходил на площадке всемирной выставки «Экспо-2020» в Дубае.

Непомнящий играл белыми фигурами. Партия завершилась на 49-м ходу.

Счет в матче стал 7,5:3,5 в пользу 31-летнего норвежца, который удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Карлсен выиграл у 31-летнего Непомнящего шестую, восьмую, девятую и одиннадцатую партии, остальные шахматисты свели вничью.

Норвежец удерживает титул с 2013-го и к своим 30 годам выиграл пятый чемпионский матч. По этому показателю он сравнялся с Михаилом Ботвинником (СССР) и Вишванатаном Анандом (Индия). Большее количество раз титул завоевывали только пять гроссмейстеров: немец Эмануил Ласкер, Гарри Каспаров, Анатолий Карпов (все — по шесть раз).

В 2013 и 2014 годах Карлсен дважды обыграл Ананда, в 2016 году был сильнее Сергея Карякина, а в 2018 году обыграл Фабиано Каруану. Однако матчи тогда состояли из 12, а не 14 классических партий, как нынешний.

Ранее Карлсен завершал матч за шахматную корону досрочно в 2013 и 2014 годах, играя против Ананда. Причем в первый раз ему понадобилось для победы сыграть только 10 партий. Матчи против Карякина и Каруаны завершались на тай-брейке.

Призовой фонд матча за шахматную корону составляет €2 млн.

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