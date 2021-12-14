Плевок в душу? 1 14.12.2021, 12:49

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Фото: Getty Images

Лидеры ЕАЭС дружат с врагами Лукашенко за его спиной.

Недавно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции у Александр Лукашенко случился крик души. По его данным, в министерстве иностранных дел стран-участниц ЕАЭС «пошли визитеры из западных стран», которые уговаривают подключиться к давлению на Беларусь, сообщает «Салiдарнасць».

– Вас будут настраивать против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать… Очевидно одно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы, – заявил правитель.

Не хочется никого расстраивать, но лидеры стран ЕАЭС дружат-таки с коллегами из западных стран. О контактах главы России довольно широко известно, поэтому рассказываем о лидерах Казахстана, Кыргызстана и Армении.

Касым-Жомарт Токаев

В глазах Лукашенко президент Казахстана явно должен тянуть на определение «предатель». Оцените несколько контактов Касым-Жомарта Токаева только за последний месяц.

Начало ноября. Телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Тем самым лидером «мерзавцев», которые не пропускают мигрантов с территории Беларуси и угрожают перекрыть железнодорожное сообщение, если проблема не решится.

Конец ноября. Переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Теми самыми политиками, которые выступают за санкции против белорусских властей и прямо говорят, что «режим Лукашенко должен понимать, что за свои действия ему придется платить».

Никол Пашинян

Не отстает от коллеги из Казахстана и премьер-министр Армении.

Май. Визит во Францию и переговоры в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном. Никол Пашинян констатировал: «Между Францией и Арменией сложились привилегированные отношения».

Напомним, Макрон в августе 2020 года выразил восхищение белорусскими демонстрантами и предложил Лукашенко добровольно покинуть пост президента. С тех пор он обсуждает с Путиным «белорусский вопрос», а месяц назад публично заявил о необходимости продолжать давление на Лукашенко.

Октябрь. Встреча в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Тем самым лидером «мерзавцев», которые не пропускают мигрантов с территории Беларуси.

Пашинян был рад:

– Заметно, что интерес стран Европейского союза к развитию отношений с Арменией возрос, хотя он никогда не был маленьким. В этом отношении Литва старается проявлять особую активность и поддержку. Это не случайно, так как с Литвой существуют традиционные связи... Надеемся, что наше сотрудничество будет еще более эффективным.

Кстати, Армения работает с ЕС над реализацией в ближайшие годы инвестиционных проектов на сумму 2,6 млрд евро.

Садыр Жапаров

Политик меньше года является президентом Кыргызстана, а уже нашел друзей на Западе. Рассказываем о его контактах за последний месяц.

Ноябрь. Визит в Великобританию для участия в Саммите мировых лидеров в рамках 26-й Конференции сторон РКИК ООН об изменении климата.

Среди прочих там Жапаров пообщался с уже упомянутым Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Напомним, что Великобритания и Канада считают необходимым принимать свои санкции против белорусских властей.

Декабрь. Поздравительная телеграмма новому канцлеру Германии Олафу Шольцу. Тому самому, который называет Лукашенко диктатором, не имеющим легитимности среди населения.

В общем, можно понять, почему правитель Беларуси высказал слова опасения о возможном давлении со стороны ближайших союзников.

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