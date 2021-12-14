Плевок в душу?1
- 14.12.2021, 12:49
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Лидеры ЕАЭС дружат с врагами Лукашенко за его спиной.
Недавно на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции у Александр Лукашенко случился крик души. По его данным, в министерстве иностранных дел стран-участниц ЕАЭС «пошли визитеры из западных стран», которые уговаривают подключиться к давлению на Беларусь, сообщает «Салiдарнасць».
– Вас будут настраивать против Беларуси, чтобы вы подключились к этим санкциям против нашей страны. Моя просьба, чтобы мы были вместе, потому что это давление будет нарастать… Очевидно одно, что реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов. Эта ситуация наглядно продемонстрировала, что друзей у нас там нет. Поэтому мы должны рассчитывать только на свои силы, – заявил правитель.
Не хочется никого расстраивать, но лидеры стран ЕАЭС дружат-таки с коллегами из западных стран. О контактах главы России довольно широко известно, поэтому рассказываем о лидерах Казахстана, Кыргызстана и Армении.
Касым-Жомарт Токаев
В глазах Лукашенко президент Казахстана явно должен тянуть на определение «предатель». Оцените несколько контактов Касым-Жомарта Токаева только за последний месяц.
Начало ноября. Телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Тем самым лидером «мерзавцев», которые не пропускают мигрантов с территории Беларуси и угрожают перекрыть железнодорожное сообщение, если проблема не решится.
Конец ноября. Переговоры с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Теми самыми политиками, которые выступают за санкции против белорусских властей и прямо говорят, что «режим Лукашенко должен понимать, что за свои действия ему придется платить».
Никол Пашинян
Не отстает от коллеги из Казахстана и премьер-министр Армении.
Май. Визит во Францию и переговоры в Елисейском дворце с Эммануэлем Макроном. Никол Пашинян констатировал: «Между Францией и Арменией сложились привилегированные отношения».
Напомним, Макрон в августе 2020 года выразил восхищение белорусскими демонстрантами и предложил Лукашенко добровольно покинуть пост президента. С тех пор он обсуждает с Путиным «белорусский вопрос», а месяц назад публично заявил о необходимости продолжать давление на Лукашенко.
Октябрь. Встреча в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Тем самым лидером «мерзавцев», которые не пропускают мигрантов с территории Беларуси.
Пашинян был рад:
– Заметно, что интерес стран Европейского союза к развитию отношений с Арменией возрос, хотя он никогда не был маленьким. В этом отношении Литва старается проявлять особую активность и поддержку. Это не случайно, так как с Литвой существуют традиционные связи... Надеемся, что наше сотрудничество будет еще более эффективным.
Кстати, Армения работает с ЕС над реализацией в ближайшие годы инвестиционных проектов на сумму 2,6 млрд евро.
Садыр Жапаров
Политик меньше года является президентом Кыргызстана, а уже нашел друзей на Западе. Рассказываем о его контактах за последний месяц.
Ноябрь. Визит в Великобританию для участия в Саммите мировых лидеров в рамках 26-й Конференции сторон РКИК ООН об изменении климата.
Среди прочих там Жапаров пообщался с уже упомянутым Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Напомним, что Великобритания и Канада считают необходимым принимать свои санкции против белорусских властей.
Декабрь. Поздравительная телеграмма новому канцлеру Германии Олафу Шольцу. Тому самому, который называет Лукашенко диктатором, не имеющим легитимности среди населения.
В общем, можно понять, почему правитель Беларуси высказал слова опасения о возможном давлении со стороны ближайших союзников.