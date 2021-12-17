Гастрономическое Рождество: что поставить на стол, кроме оливье и помидоров со сметаной 2 17.12.2021, 9:23

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Рецепты традиционной белорусской кухни.

Рождество – пожалуй самый разнообразный в гастрономическом плане праздник. Где-то на столе должно было быть определенное количество блюд, например, 12, а где-то главным было вкусно поесть и не забыть спрятать чесночку под скатерть.

«Белсат» предлагает рецепты традиционной кухни для вдохновения на собственные кухонные победы.

Кутья

Накануне Рождества на стол ставили постную кутью – без сливок и масла. А на сам праздник – богатую кутью, со сладостями. Мы с вами уже учились делать кутью на Деды. На этот раз можно поэкспериментировать с крупой или сделать цукаты своими руками. Традиционно варили пшеницу, но идет булгур, рис, даже перловая крупа.

Составляющие: пшеница – 1 стакан, черные и белые изюм – 100 граммов, цукаты – 200 граммов, мед – 2 ложечки, масло – 50 граммов, орехи и мак – на вкус.

Крупу хорошо моем. Если берете пшеницу или перловую крупу, то замочите на ночь. Варим минут 30-40, но чтобы была рассыпчатой. В это время хорошо моем изюм, заливаем кипятком и нарезаем цукаты. Готовую кашу заправляем маслом, медом, добавляем подготовленный изюм, цукаты, мак, орехи. Хорошо мешаем и подаем.

Печенье

Что-то испечь на Рождество – святое дело. Если вы достаточно уверены в силах, попробуйте испечь хлеб. Домашний хлеб с маслом, солью и зеленой лучком, которая проросла на окне, – это же самое вкусное на свете! Но печь хлеб – дело непростое. Новичкам на кухне отлично подходят колядки – пирожки со сладкой или соленой начинкой.

Составляющие: 2 стакана муки (1 стакан ржаной + 1 стакан пшеничной), 1 стакан жидкости (вода, молоко, сыворотка), щепотка соли, начинка по желанию, 1 яйцо, чтобы смазывать.

Мешаем муку с жидкостью, солим, замешиваем тесто и оставляем его под салфеткой полежать минут на 20. Качаем из теста колбаску, нарезаем на кусочки и делаем тонкие лепешки – треугольники или квадратики. В них кладем начинку (варенье, сыр, ягоды, грибы) и защипываем края, чтобы получилась маленькая лодочка. Можно лепить на манер пельменя, если совсем никак. То, что получилось, мажем яйцом – и в духовку на 200-220 градусов до готовности. Шикарно!

Рыба

Жарить рыбу в многоквартирнике – отличный способ испытать прочность соседей. Если они не придут ругаться, то вам с ними очень повезло. А вообще рыба на рождественском столе – блюдо очень популярное. Универсального рецепта нет, поэтому экспериментируйте. А если вы боитесь жарить филе, а ролы заказать в такой день не позволяет совесть, вот вам беспроигрышный вариант от моей бабушки.

Составляющие: карп, мелкие луковицы, морковь, соль, черный перец, лавровый лист, лимон, немного майонеза.

Самое сложное – убить карпа. Можно попросить сделать это продавщицу. Снимаете (теркой на газете) чешую, достаете внутренности, моете, кладете рыбину на противень. Внутри следует намазать ее солью, перцем, положить облупленные луковички, порезанную морковь и лавровый лист. Сверху немного солим и мажем майонезом. Потом в духовку на 200 градусов на минут 30-40-и готово.

Осторожно. Пахнуть будет так, что у прохожих нос оторвет!

Капуста

Да, это та, что похожа на суп, но может быть гуще. Самая популярная еда в Беларуси. В праздники, в выходные… В любом случае белорусы варят капусту. Короче, делаем щи нормального человека.

Составляющая: мясо (свинина) на кости, капуста квашеная – 250 граммов, капуста свежая – 150 граммов, картофель – 4 штуки, морковь – 2 штуки, чеснок, лук, пшено – 1/2 стакана, черный перец, соль.

Нарезаем на куски картофель. Пшено промываем. Измельчаем лук, чеснок и морковь. В бульоне варим картофель и пшено.

На малом огне пару часов варим мясо на кости, чтобы косточка легко отделялась и была хорошо выварена. На сковороде на масле обжариваем лук и чеснок до мягкости, добавляем тертую морковь, жарим еще 5-7 минут и снимаем сковороду с огня.

Бросаем в бульон картофель и пшено. Как картофель станет мягким, добавляем зажарку, капусту, доводим до кипения и выключаем. Оставляем на 20-30 минут под крышкой отдохнуть. Перед подачей можно добавить сметанки.

Печеные яблоки

Это такое объедение, что остерегайтесь проглотить язык. А какой запах будет в доме! К вам сам святой Николай заглянет, чтобы полакомиться яблочком. Если яблоко потеряет форму, не переживайте: вкус исправит любое первое впечатление.

Составляющие: яблоки, мед, изюм, сушеные сливы, дробленые орехи, ягоды, корица, масло.

Самое сложное – достать из яблока середину, чтобы не получился сквозной тоннель. Начиняете его изюмом и всем прочим богатством, посыпаете корицей, немножко масла наверх – и в духовку на 180 градусов и 15 минут. Как достанете, полейте медом. Сказочная вкуснятина!

Кисель

О-о-о, вот и пришло звездное время замороженных с лета ягод! В принципе кисель можно сделать из чего угодно, но лучше из клюквы. Клюквенный кисель – это настоящий вкус Рождества. Смотрите, как просто!

Составляющие: ягоды, вода, сахар, крахмал (1 ложечка на 200 миллилитров воды, но если любите густой кисель, то можно и больше крахмала).

Помытые ягоды через дуршлаг протрите в кастрюлю, остатки промойте водой (в кастрюлю) и добавьте воды, сколько планируете. В отдельном стакане с водой или соком разведите крахмал. Ставите кастрюлю на огонь, мешаете и вливаете распущенный крахмал. Как булькнет-закипит, выключайте и убирайте с плиты. Если лить крахмал и не мешать, получатся комки. Где у нас там колядки, допеклись? Давайте их сюда!

Узвар

Если вы с детского сада ненавидите компот из сухофруктов, прошу: дайте ему еще один шанс! Обещаю, вам он удастся в 10 раз вкуснее.

Составляющие: сухие ягоды, яблоки или что у вас насушено на зиму.

Возьмите побольше сухих вишен, яблок, груш, слив, залейте водой и кипятите, пока фрукты не станет мягкими. Заправьте компот сахаром или медом. Дайте настояться и наслаждайтесь!

Немного традиций

Накрывая на стол, поставьте на один комплект приборов и посуды больше, чем нужно. Это символ того, что любой гость, который зайдет к вам сегодня, будет желанным.

Чеснок под скатертью отпугнет нежелательных гостей, даже если они захотят придти с того света.

Еще под скатерть клали сено, вытягивали длинную или короткую соломину. Говорили, какой год будет, какой лен будет. Если длинный – значит, длинный лен будет, если короткий – короткий лен. Тогда уже выносили это сено и давали коровкам, чтобы они хорошо доились.

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