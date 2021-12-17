Двойник Илона Маска удивил Сеть поразительным сходством 5 17.12.2021, 13:56

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Фото: tiktok.com/@masikexiaomi

Двойник известного изобретателя нашелся в Китае.

В Сети у генерального директора Tesla Илона Маска появился двойник. Житель Китая опубликовал ролик, в котором продемонстрировал невероятное сходство с известным изобретателем, пишет «Апостроф».

Двойник Илона Маска выложил соответствующее видео на своей странице в социальной сети TikTok. Он стоит рядом с автомобилем Tesla, пытаясь при этом максимально подражать американскому предпринимателю.

В сети ролик с "китайским двойником" Илона Маска стал вирусным и с каждым днем набирает все больше просмотров. Однако если некоторые пользователи заявили, что поражены такой схожестью двоих людей, то другие, наоборот, засомневались в подлинности данного видео. У некоторых юзеров возникло предположение, что это дипфейк – сфальсифицированный ролик, в котором с помощью видеотехнологий можно искусственно изменить внешность любого человека.

"Перед нами самая настоящая подделка. Можно заметить небольшой сбой, когда он говорит, пока камера поворачивается – некотррые движения во время его разговора выглядят запоздалыми", "Черт возьми, в Китае можно сделать копию чего угодно, даже людей!", "Это же китайский Илон Маск", - высказались люди по этому поводу. Также были и те, кто стал придумывать для "нового Илона" имя – в сети его прозвали И Лонг Маск.

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