Мужчина развел родителей больного ребенка на 240 тысяч рублей 17.12.2021, 22:05

Он пообещал монаха и нетрадиционный способ лечения.

С августа 2019 года по май 2021-го в Беларуси действовал 35-летний подозреваемый, который похитил деньги девяти граждан — 353,5 тысячи рублей. Самый крупный эпизод — обещание исцеления больного сына. Полученными деньгами обвиняемый распорядился по своему усмотрению, часть проиграл в клубах.

«В одном из эпизодов Б., зная о переживаниях и потрясениях потерпевшей Н. по поводу состояния здоровья ее больного сына, ее попытках найти того, кто способен оказать ему действенную медицинскую помощь, убедил женщину в возможности такого исцеления. Якобы его знакомый монах применяет нетрадиционные методы лечения. Далее под различными предлогами, например передачи денег монаху за проведение им за рубежом обрядов исцеления ее сына, строительство храма, Б. с июля 2020 года по февраль 2021 года завладел деньгами и имуществом Н. общей стоимостью 241,8 тыс. рублей», — уточнила пресс-служба прокуратуры Гродненской области.

Подозреваемый в мошенничестве находится под стражей, дело направлено в суд.

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