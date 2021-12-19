Как выглядят и сколько стоят недорогие двухкомнатные квартиры на продажу в Минске 1 19.12.2021, 18:51

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В них сразу можно жить.

Realt.by подобрал бюджетные столичные двушки, при покупке которых не нужно никаких вложений в обустройство. Их стоимость не превышает $ 58 тысяч.

На ул. Менделеева (р-н Тракторный завод)

В доме на улице Менделеева, 9 продается двухкомнатная квартира площадью 44 «квадрата» (жилая — 29, кухня — 6). Квартира расположена на третьем этаже пятиэтажного дома, построенного в 1965 году. Капитальный ремонт сделан в 2014 году.

Как сказано в объявлении, выполнен отличный свежий ремонт. По всей квартире заменена электропроводка, в раздельном санузле новая современная плитка. Установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты. Также застеклен балкон. За квартирой закреплено подвальное помещение.

Двор возле дома благоустроен. Есть детская и спортивная площадки. Рядом остановка общественного транспорта. В шаговой доступности магазины, детский сад, школа, поликлиника, рынок. До станции метро «Тракторный завод» две остановки.

Цена: $ 56 500.

На ул. Калиновского (Зеленый луг)

Двушка площадью 41 квадратный метр (жилая — 26, кухня — 6) продается в доме на улице Калиновского, 27. Кирпичная двухэтажка построена в 1961 году. Квартира располагается на первом высоком этаже.

Квартира полностью готова к проживанию и не требует вложений в ремонт. Здесь установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, новая сантехника. Напольное покрытие — ламинат и плитка. В квартире есть газовая плита и встроенная кухня.

В районе хорошо развита инфраструктура. Рядом школы, детские сады, поликлиника, магазины, рынок, парк. Остановка общественного транспорта прямо возле дома. Недалеко удобный выезд на МКАД.

Цена: $ 51 500.

На бул. Шевченко (р-н парк Победы)

На пятом этаже в доме на бульваре Шевченко, 1 продается двухкомнатная квартира. Ее общая площадь — 33 «квадрата» (жилая — 20, кухня — 6). Кирпичная пятиэтажка построена в 1961 году.

В доме в 2019-м проведен капремонт — заменены все коммуникации, кровля, утеплен и покрашен фасад.

— Квартира светлая, уютная, с хорошим ремонтом, полностью готова к проживанию, — пишет автор объявления. — Полы во всей квартире из ламината. Санузел совмещенный, облицован плиткой, импортная сантехника.

Также установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь.

Возле дома магазины, банки, аптеки, детские сады, школа, детская и взрослая поликлиники, больница. В пешей доступности большой парк с рекой. На общественном транспорте можно без пересадок доехать до станции метро «Немига».

Цена: $ 55 900.

На ул. Ташкентская (Чижовка)

Двушка продается в кирпичной пятиэтажке на улице Ташкентская, 22/4. Общая площадью квартиры — 53 квадратных метра (жилая — 35, кухня — 6). Год постройки дома — 1967. Квартира на первом этаже.

— Продуманная и комфортная планировка комнат, современные окна, просторная вместительная кухня, раздельный санузел. Здесь много свободного пространства, — так описывают квартиру в объявлении.

Встроенная кухня с натуральной каменной столешницей, стол и барные стулья, бытовая техника, мебель в жилых комнатах — все остается новым владельцам. В помещении установлена сигнализация.

Рядом детские сады, школы, банки, магазины, остановка общественного транспорта, удобный выезд на МКАД, парк с водохранилищем.

Цена: $ 58 000.

На ул. Куприянова (м. Молодежная)

Двухкомнатная квартира площадью 38,5 квадратного метра (жилая — 20) продается в доме на улице Куприянова, 17. Она расположена на первом этаже кирпичной девятиэтажки, построенной в 1965 году.

Квартира полностью готова к проживанию. Кухня с современным ремонтом оборудована всей необходимой техникой — посудомоечная машина, духовой шкаф, стиральная машина, система фильтрации воды, холодильник. В кухне и коридоре электрические теплые полы.

Застекленная лоджия на две комнаты. Под ней имеется погреб со стеллажами для хранения домашней утвари.

В шаговой доступности детский сад, школа, поликлиника, банки, магазин, а также станции метро «Грушевка» и «Молодежная».

Цена: $ 53 000.

На ул. Гая (р-н парк Дружбы Народов)

В пятиэтажке на улице Гая, 18 продается двушка площадью 45 квадратных метров (жилая — 30, кухня — 6). Она находится на первом высоком этаже. Дом построен в 1962 году. В 2018 году проведен капремонт.

В квартире сделан хороший ремонт. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. Натяжной потолок в гостиной. В жилой комнате ступенчатый потолок с точечными светильниками. Напольное покрытие — ламинат. Совмещенный санузел облицован плиткой.

Двор благоустроен. Есть детская площадка и парковка. Все необходимые инфраструктурные объекты в шаговой доступности — магазины, школы, детские сады, поликлиника, банк, почта, парки, сквер.

Станция метро «Академия наук» в 10 минутах на общественном транспорте.

Цена: $ 57 700.

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