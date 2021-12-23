Не только повышенная заразность: названа еще одна опасная особенность штамма «омикрон» 3 23.12.2021, 8:13

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По этому показателю новый штамм опередил всех своих предшественников.

Штамм коронавируса омикрон быстро перемещается между странами, замещая своего предшественника - дельту. Кроме своей повышенной заразности он отличается также самым коротким инкубационным периодом на сегодняшний день. Через какое время после заражения появляются симптомы? И как долго пациент омикрона заражает других?

По данным «The Atlantic», уханьскому вирусу, запустившему пандемию SARS-CoV-2, требовалось пять-шесть дней, чтобы размножиться в организме хозяина и начать вызывать симптомы болезни. Каждая последующая мутация была быстрее предыдущей. В случае с вариантом «Альфа» хватало пяти дней, а «Дельта» сократила это время еще на один день, сообщает medonet.pl.

На данный момент похоже, что омикрон опередил всех своих предшественников — ожидается, что вирусу достаточно трех дней, чтобы у инфицированного появились симптомы. Если они вообще появляются, потому что иногда инфекция не дает никаких симптомов или они очень легкие, и поэтому их легко не заметить. Более того, даже при наличии симптомов бывают случаи, когда инфекция не обнаруживается при тестировании на коронавирус.

Что это значит на практике?

По мнению экспертов, прежде всего, вирус будет еще сложнее сдержать. Представьте себе ситуацию, когда человек, инфицированный этим вариантом, которыйпротекает бессимптомно, ходит на работу, где встречается с множеством людей, или посещает рождественский ужин со своей семьей. Вирус циркулирует в воздухе и заражает других людей, которые, совершенно не подозревая, возвращаются с ним домой, забирают ребенка из детского сада и т. д. И проходят мимо омикрона. К тому времени, когда у человека разовьются симптомы и он поймет, что он болен, вокруг него будет находиться целый очаг новых инфекций.

Как долго человек заражает других?

Человек, инфицированный коронавирусом, может представлять угрозу для других уже за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней продолжающейся инфекции. В случае с Омикроном это означает, что даже через 24 часа после контакта с носителем вируса мы можем заразить других людей.

Гонконгские исследователи обнаружили, что Омикрон очень быстро размножается, но только в дыхательных путях. Там это происходит в 70 раз быстрее, чем в случае с дельтой. Это, в свою очередь, может объяснить, почему омикроном так легко заразиться. Однако в легких этот вариант развивается гораздо менее динамично. Это происходит в 10 раз медленнее, чем у дельты.

Наиболее подробные данные о симптомах инфекции Омикрон сейчас поступают из Великобритании, где этот вариант становится все более распространенным. Исследование, проведенное там, позволило собрать данные от жителей Лондона, которые были инфицированы новым вариантом.

Оказалось, что чаще всего жаловались на пять симптомов:

насморк,

головная боль,

чувство усталости (легкое или сильное),

чихание,

больное горло.

С другой стороны, у южноафриканских пациентов были случаи, когда инфекция сопровождалась ночным потоотделением.

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