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Путин попал в одни мемы и фотожабы с Лукашенко

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  • 24.12.2021, 14:26
  • 10,792
Путин попал в одни мемы и фотожабы с Лукашенко

Печальный повод для сравнения.

Накануне президент России провел пресс-конференцию, на которой ему пришлось ответить на несколько неудобных вопросов.

Среди них – о пытках в российских тюрьмах и отравлении Алексея Навального. Ответ Владимира Путина на последний напомнил многим про Александра Лукашенко. И дал печальный повод для сравнения.

«Салідарнасць» предлагает избранное, опубликованное публицистом Александром Невзоровым, телеграм-каналом «ЪЪ» и карикатуристом Ёлкиным. Без дополнительных комментариев.

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