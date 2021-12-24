Путин попал в одни мемы и фотожабы с Лукашенко

Путин попал в одни мемы и фотожабы с Лукашенко4
- 24.12.2021, 14:26
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Печальный повод для сравнения.
Накануне президент России провел пресс-конференцию, на которой ему пришлось ответить на несколько неудобных вопросов.
Среди них – о пытках в российских тюрьмах и отравлении Алексея Навального. Ответ Владимира Путина на последний напомнил многим про Александра Лукашенко. И дал печальный повод для сравнения.
«Салідарнасць» предлагает избранное, опубликованное публицистом Александром Невзоровым, телеграм-каналом «ЪЪ» и карикатуристом Ёлкиным. Без дополнительных комментариев.