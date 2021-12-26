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Чем украшают елки на Новый год в разных странах мира

  • 26.12.2021, 10:59
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Чем украшают елки на Новый год в разных странах мира

Виртуальное путешествие по праздничным традициями нескольких континентов.

Традиция наряжать новогоднюю елку пришла из средневековой Германии. Тогда, правда, дерево не ставили в доме, а выбирали в лесу и вешали на него тряпочки, веревочки и простые предметы.

Сегодня в каждой стране мира можно купить и елку и игрушки и нарядить дерево как угодно. Но при этом народы разных стран сохраняют свои интересные традиции, пишет marieclaire.ru.

Европа

Скандинавия. Скандинавы, в частности, шведы стандартным елочным шарам предпочитают деревянные фигурки животных. Также шведы ─ ярые патриоты, вешают на елку маленькие флаги своей любимой страны. Датчане мастерят бумажные сердечки из белой и красной бумаги и наполняют их орехами или конфетами. Фины исторически использовали солому как символ урожая и украшали ею не только елку, но и дом, а сейчас часто наряжают елку игрушками геометрической формы, визуально напоминающими плоды осеннего урожая.

Исландия. В Исландии к детям приходит не Дед Мороз, а 13 рождественских гномов. Подарки они оставляют в башмаке, которые дети ставят на подоконник. Именно фигурками этих гномов исландцы чаще всего и украшают елку.

Германия. Германия, как известно, поделена на множество регионов, и каждый город имеет свои абсолютно разные обычаи ─ от того, какие напитки пьют жители, до разумеется того, как они украшают елку. Но повсеместная традиция, известная во всей Германии – украшать елку настоящими свечами. Этот не очень безопасный «дизайнерский прием» берет начало в XVI веке, когда Мартин Лютер первым украсил свечами ель, дабы воссоздать огни Рождественского неба.

Франция. В Париже (да и в целом во всей Франции) на елку принято вешать... красные яблоки. Они как символ урожая несут в дом благополучие, а также напоминают о библейских символах ─ Адаме, Еве и Райском саде. Сотни лет назад яблоки использовали настоящие, но однажды, в год плохого урожая, им в замену изобрели стеклянные реплики. С тех пор так и повелось.

Греция. В Греции наряду с елкой наряжают гранатовое дерево. А плодами граната и другими фруктами и орехами украшают стол. В давние времена, в островной Греции, вместо елок украшали лодки и корабли, и эта традиция, между прочим, сохранилась и до наших дней.

Азия

Китай. Вместо елок в Китае наряжают апельсиновые и мандариновые деревья – деревья Солнца. А украшения очень популярны из бумаги, засахаренных фруктов и цветов, которые подразумевают благополучие и любовь. Пионы символизируют богатство, а нарциссы – согласие в семье. Также в Китае на праздничное дерево принято вешать написанные от руки пожелания.

Япония. В Японии из-за дефицита елок наряжают карликовые сосны и бонзаи. Японцы ─ синтоисты, для них важна символичность: они верят в числа, знаки и символы. Так сосна для них символизирует долголетие, а бамбук ─ стойкость. Именно из этих растений японцы устанавливают около дома кадомацу – новогоднюю композицию с использованием ягод и водорослей, но если наряжают именно елку или карликовую сосну, то украшают дерево фигурками птиц из оригами, колокольчиками, веерами и фонариками.

Австралия и Новая Зеландия. В Австралии и Новой Зеландии выращиванием елок специально для Новогодних праздников занимаются благотворительные организации и церковные общины. Для них эта деятельность является одним из способов сбора средств на свои нужды. Так как Новый год приходится в Австралии на лето, елку украшают летними символами – ракушками, морскими звездами и цветами и, разумеется, фигурками местных символов – коалы и кенгуру.

Южная и Северная Америка

Бразилия. В Бразилии, где Новый год тоже выпадает на лето, елку украшают кусочками ваты, тем самым имитируя снег. В Рио де Жанейро ставят одну из самых необычных елок в мире, вошедшую даже в Книгу рекордов Гиннеса – плавучую. Ее высота превышает 85 метров, вес ─ 530 килограмма, а устанавливают ее на Озере Лагоа.

США. В Соединенных Штатах новогодняя елка есть почти в каждом доме. Помимо стандартных красно-зеленых украшений, американцы часто вешают на елку леденцы в форме буквы J. По истории, первый кондитер, сделавший этот леденец, хотел увековечить букву с которой начинается имя Jesus.

Мексика. Мексиканцы и многие островные страны Карибского бассейна наряжают не елку, а пальму. Украшения в виде христианских символов не вешают, а именно ставят вокруг этой пальмы-елки.

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