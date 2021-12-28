Треть всех ЗВР: сколько и кому должна будет заплатить Беларусь в 2022 году 28.12.2021, 14:50

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Долговая нагрузка за последнее время заметно выросла.

Вот уже на протяжении десяти лет страна должна ежегодно выплачивать кредиторам свыше 3 миллиардов долларов. В 2022-м объем долга станет еще больше, пишет издание «Белорусы и рынок».

За последнее десятилетие (2011–2021 годы) размер беларуской экономики практически не изменился, и в долларовом выражении ВВП Беларуси составляет около 60 миллиардов долларов. Аналогично и золотовалютные резервы страны сейчас находятся на том же уровне, что и 10 лет назад (около 8 миллиардов долларов), а вот долговая нагрузка за последнее десятилетие заметно выросла.

Если в 2011 году Беларусь должна была вернуть кредиторам менее 700 миллионов долларов, то с 2012 года платежи государства по внутреннему и внешнему госдолгу стабильно превышают 3 миллиарда долларов. И в предстоящие годы платежи по госдолгу сохранятся на стабильно высоком уровне — более 3 миллиардов долларов ежегодно.

Сколько надо отдать

В 2022 году Беларуси необходимо будет вернуть по госдолгу 3,23 миллиарда долларов, и ключевые наши кредиторы находятся на Востоке.

Так, треть упомянутой суммы мы должны выплатить России, 17 % — Китаю, 11 % — Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), который наполняется в основном также за счет средств России. Остальная часть платежей по госдолгу — это выплаты по обязательствам, возникшим в связи с эмиссией гособлигаций на внутреннем и внешнем рынках.

Как придется платить

Платить по старым долгам, судя по всему, предстоит традиционным образом — за счет привлечения новых заимствований.

Помимо евразийского фонда, ключевые решения в котором зависят от России, Беларусь может теоретически рассчитывать на привлечение займов и на российском рынке капитала. Кроме того, у беларуского правительства есть опыт привлечения заимствований на китайском рынке капитала. В 2019 году Банк развития Китая выделил Беларуси 500 миллионов долларов. Директива №9 о развитии двусторонних отношений Беларуси с Китаем, принятая 3 декабря 2021 года, предусматривает, что в 2022–2024 годах государство будет ежегодно заимствовать у Пекина «не менее 300 миллионов долларов в эквиваленте» для рефинансирования госдолга.

Так что можно сказать, что главный акцент в сфере долговой политики беларуские власти сделают на привлечении новых заимствований с восточного направления.

Что касается западного вектора, то вероятность новых заимствований там практически равна нулю. Согласно данным Франкфуртской биржи, на вторичном рынке беларуские евробонды торгуются с серьезным дисконтом, и в этих условиях вероятность успешного размещения новых выпусков маловероятна.

Кроме того, в период санкций размещение беларуских евробондов может быть просто технически невозможно. По данным Минфина страны, в 2012–2016 годах, когда действовал предыдущий пакет санкций, расчетно-клиринговые системы ЕС Euroclear и Clearstream, ссылаясь на наличие санкций Брюсселя, отказывались регистрировать выпуски беларуских евробондов.

Госдолг и ВВП

По данным официальной статистики, отношение госдолга к ВВП в Беларуси относительно других стран невелико: на 1 ноября 2021 года госдолг к ВВП составлял 34,3 %. Однако международные финансовые организации обращают внимание на то, что официальная статистика по уровню госдолга не в полной мере учитывает его величину. Так, эксперты Евразийского фонда стабилизации и развития предполагают, что при базовом сценарии уровень госдолга Беларуси (с учетом госгарантий) в 2022–2025 годах будет на уровне 46 % ВВП.

Учитывая, что потенциально проблемные долги госпредприятий оцениваются Нацбанком в 14 % ВВП, уровень госдолга потенциально может вырасти примерно на эту величину. «Согласно нашим расчетам, в рамках рискового сценария в 2022 году государственный долг Беларуси может увеличиться почти до 61 % ВВП по сравнению с 46 % ВВП в базовом сценарии», — говорится в исследовании ЕФСР.

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