«Приезжают россияне и забирают машины автовозами» 1 29.12.2021, 14:05

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иллюстрационное фото

Что происходит на рынке б/у авто в Беларуси?

Если раньше белорусы ездили в Россию за машинами, то последнее время все поменялось: россияне начали приезжать сюда за покупкой авто. Причем иногда приезжают с автовозами и забирают автомобили целыми партиями! Журналисты abw.by прошлись по крупной площадке по продаже "бэушки" "Автодом", чтобы узнать о последних тенденциях рынка.

"Главная тенденция в автомобильном бизнесе последнее время – дефицит новых автомобилей по всему миру, – рассказывает Дмитрий Стреха, менеджер по продажам авто. – Локдауны, остановка производства, отсутствие микрочипов и комплектующих по всему миру привели к тому, что заводы не могут поставлять новые автомобили в необходимом количестве. Если раньше дилерам, образно говоря, на склад поступало 1000 машин, то сейчас всего 200. Образовались очереди и предзаказы, поднялись цены. Вслед за ценами на новые авто подорожали и подержанные. По нашей статистике подорожание подержанных машин началось с начала этого года. И в среднем машины подорожали на 20 процентов".

Чтобы было понятно, возьмем для примера Volkswagen Polo 2017 г.в., который стоял на площадке. В начале года такая машина стоила примерно 8000$ – сейчас 10.000$.

Откуда у нас взялись россияне? Нужно понимать, что в России ситуация еще хуже: цены на новые авто там достигли заоблачных вершин, причем продаются они с дорогостоящими "допами". Курс российского рубля опять слегка “укрепился”, цены на белорусском рынке снова стали более интересными для россиян.

"Где-то с осени нам начали поступать звонки из России, – продолжает рассказ Дмитрий. – Поначалу они были достаточно редкими, но сейчас звонят все чаще. Причем один наш клиент из России планирует пригнать автовоз – и забрать партию авто. Пока нельзя сказать, что в нашем автосалоне соотношение белорусских и российских покупателей 50 на 50, но тенденция идет на увеличение числа покупателей из соседней страны. Причем россияне не интересуются машинами у "частников". Авто на нашей площадке прошли все юридические проверки, они сняты с учета и могут быть проданы за один день. Большой выбор машин тоже делает свое дело: если покупателю из России не понравится машина, которую он присмотрел, всегда можно подобрать другой вариант".

Более того, забирают и мотоциклы! Один клиент "Автодома" купил машину с фаркопом, выбрал здесь же мотоцикл, взял прицеп в аренду – и поехал в Россию с купленной машиной и мотоциклом. К тому же последнее время на площадке появилось немалое количество байков на комиссии – более 100. Обычно россияне покупают большие мотоциклы, круизеры или туристические, – спортивные их интересуют мало.

Что интересно, мотоциклы активно продаются даже сейчас, зимой. При этом приятный бонус - можно оставить байк на площадке, за ним будут следить. Не нужно ломать голову, где его хранить до весны.

"Что смотрят россияне? Их интересует все, в том числе тот же Hyundai Solaris/Accent, Kia Rio и др. Но особенный интерес у них вызывают автомобили премиального сегмента, то есть какой-нибудь эксклюзив из Европы или США. Например, Mercedes-Benz CLS, выпущенный в 2011 году, с трехлитровым дизельным мотором за 23.500 долларов вполне может заинтересовать покупателя из России. Дешевые машины они не смотрят, выбирают что-либо от 10.000 долларов. И в целом, даже без оглядки на ситуацию с российскими покупателями, вырос спрос на достаточно дорогие премиальные машины. Россияне приезжают и покупают их за наличные, а белорусы берут в лизинг на физлицо, реже на юрлица".

Внедорожник Toyota Land Cruiser 2014 года за 52.000$ – отличный кандидат на отправку в Россию. Такие машины там ценят: выносливые, проходимые и статусные. Еще и с рамным кузовом! Дороги в глубинке России оставляют желать лучшего. И даже важна не столько проходимость, сколько выносливость, которую дает рамная конструкция.

"Американцев" тоже активно забирают в РФ. Например, рестайлинговый Ford Fusion 2019 г.в. за 16.649$ – отличный вариант для россиянина. Да и для белоруса вполне себе: по цене "бюджетника" в не самой топовой комплектации можно купить очень комфортный и оснащенный автомобиль.

"За хорошими машинами настоящая гонка, – рассказывает Дмитрий. – У нас есть лист ожидания, поэтому очень часто некоторые экземпляры даже не успевают попасть в объявления. Тем не менее у нас всегда можно найти что-нибудь в хорошем состоянии и по адекватной цене. Например, BMW X3 2004 года выпуска за 8799 долларов: трехлитровый дизель, "автомат" и полный привод. Автомобиль из Америки с 2011 года, с тех пор у него один хозяин".

Еще из хороших вариантов нам посоветовали Volkswagen Golf 2015 г.в. с 1,6-литровым дизельным мотором и механической коробкой передач за 12.299$. Причем цена – первая в стране среди вариантов с дизельным двигателем.

Стоял на площадке и настоящий эксклюзив – Volkswagen Golf GTI, выпущенный в 2017 году, за 27.500$. С мощным 2-литровым турбированным двигателем на 245 "лошадок" и "роботом". И пробег – всего 33.000 км...

Если цены выросли, имеет ли смысл сейчас менять свой автомобиль?

"Нужно понимать, что цены выросли не только на те машины, которые вы бы хотели купить, но и на вашу собственную, – говорит Дмитрий. – Машины разлетаются быстро не без помощи восточных соседей. Цены продолжают расти, причем в ближайшей перспективе полное восстановление производства и улучшение ситуации с пандемией маловероятно. После Нового года, вполне возможно, вырастет ставка рефинансирования. А у нас большое количество машин продается именно с помощью финансовых инструментов – кредитов и лизингов. С нашей помощью можно быстро, выгодно и удобно сменить авто. Его можно обменять на другой подержанный автомобиль, можно выставить на комиссию. Хорошая машина уходит быстро, нужно успеть ее купить, а для этого – быстро продать свое авто. Поэтому наши клиенты очень часто сдают свои машины в зачет и пересаживаются на более свежие, нередко пользуясь при этом кредитом или лизингом".

Как пример – Porsche Macan стоял несколько месяцев по низу рынка и не продавался. Причем в отличном состоянии. А сейчас в связи с тем, что машины дорожают и их стало не хватать, даже такие авто отлично продаются.

Буквально на выходных был продан Toyota Land Cruiser - машину забрали в Россию.

Так что можно сдать автомобиль на комиссионную продажу – он уйдет быстро и дорого за счет всех преимуществ. Каких именно? Это и россияне на площадке (по "частникам" они не ездят), и финансовые инструменты, и огромная база потенциальных клиентов, и качественные объявления на всех классифайдах с ежедневным поднятием вверх. Машину подготовят к продаже: в стоимость комиссии входит полировка, химчистка и отбеливание колесных дисков. Поэтому комиссионные площадки постепенно берут верх над рынками и частной продажей. Все это позволяет выгодно, быстро и без особых заморочек продать автомобиль, чтобы купить следующий.

"Если резюмировать, то сейчас вырос спрос на подержанные автомобили, которые за год подорожали на 20 процентов и продолжают дорожать, – говорит Дмитрий Стреха, менеджер по продажам автосалона "Автодом". – Покупают все, не только "народные" авто до 10 тысяч долларов, как это было раньше. Пользуется спросом и достаточно дорогой "премиум". У нас на площадке появились россияне, которые интересуются машинами дороже 10 тысяч. Приезжают в выходные и берут их за наличные. Причем присматриваются и к мотоциклам, которых последнее время на нашей площадке стало в разы больше, их тоже активно ставят на комиссию. Белорусы же часто пользуются кредитом, лизингом или trade-in, причем нередко покупают достаточно дорогие автомобили. В общем, авторынок живет, но хорошую машину найти все сложнее: и белорусы, и россияне последнее время разметают все...Если хотите продать машину, сейчас самое подходящее время поставить ее к нам на комиссию, так как неизвестно, сколько это еще продлится".

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