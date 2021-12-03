Как меняется транспорт в Европе

Как меняется транспорт в Европе3
- 3.12.2021, 23:30
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В ближайшие годы бензиновые и дизельные авто уйдут в прошлое.
Парниковые газы постепенно нагревают атмосферу нашей планеты. Среди главных виновников – автомобили, корабли, самолеты. По статистике, в странах Евросоюза транспорт ответственен за 23% всех выбросов парниковых газов.
Однако ситуация может измениться к лучшему уже в ближайшие пять лет. Поезда станут «мечтой пассажира», углеродный налог сделает невыгодными самолеты и суда на углеродном топливе, а бензиновые автомобили постепенно уйдут в прошлое.