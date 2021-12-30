«Лукашенко по льду еле ползал» 26 30.12.2021, 8:31

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В Петербурге устроили жесточайший троллинг и публичное издевательство над диктатором.

Что ж, подводим итоги одного из самых странных турне Лукашенко, что когда-либо удалось анализировать, пишет телеграм-канал CYNIC.

Вчера Лукашенко интересовался у "отца нации", что можно ждать от транзита в статус "верховного народного смотрителя", но реплики были достаточно бесперспективными - Лукашенко ждало разочарование, что решать вопросы с экс-президентом (то есть ним) никто не будет. Сколько бы должностей себе Лукашенко не налепил, в ВНС его ждет участь полного забвения.

Дискуссия с Лукашенко явно не задалась.

Начали обсуждения с "дула автоматов" - военных учений, которые пройдут в Беларуси в момент конституционного референдума. Ровно февраль-март. Лукашенко обрадовался: подумал, что ему будет гарантирована безопасность во время подсчета голосов, а также будет обеспечена защита от народной реакции на референдум.

Но радость все-таки преждевременная. Естественно российские военные не будут расстреливать граждан Беларуси (не для того этот референдум был придуман в момент встречи в Сочи). Они нужны для 2 факторов при послушном Лукашенко : (1) обеспечение эмоционального равновесия в рядах белорусских силовиков (как и в августе 2020 с Росгвардией - ее сюда бы не прислали, но гарантией обеспечили защиту от перехода начальников на сторону народа) и (2) обеспечение угрозы для граждан Беларуси (военное присутствие обеспечивает страх, что танками и автоматами начнут всех закатывать в асфальт).

Насколько такие сценарии реалистичны? Определенно не очень реалистичны. Такого не будет, поэтому учения необходимы лишь для эмоционального фактора. Но это при послушном Лукашенко.

А вот при очередной попытке "вывернуть руку", как это было до встречи, на что мы многократно обращали внимание, учения неожиданно создадут основу для "вторых вагнеровцев". А ведь именно ликвидации с российской стороны Лукашенко боялся в разгар президентских выборов. Так что "лоббированием" учений Путин сыграл заранее как на улицу, так и на самого Лукашенко.

И по экономической игре для Лукашенко все закончилось еще более отвратительно. Денег не дали ни копейки. Перед встречей Путин запросил отчет по экономической ситуации в Беларуси.

Лукашенко начал рассказывать, как его "жмут", но он благодаря Путину выпутывается и жесточайше шагает вперед. Даже в публичных кадрах видно, что Лукашенко начал открыто заигрывать перед Владимиром Владимировичем, чтобы начать клянчить деньги. Путин улыбнулся, Сашка - ему в ответ, ожидая "жирную рыбку".

Но - вот беда - Лукашенко так много хвастался своими колоссальными успехами в экономике, показывал такой мощнейший профицит, что Путин решил не давать Лукашенко ничего. "Отвечай за базар", так сказать.

Это был жесточайший троллинг в стиле: "Если вы сами справляетесь, то зачем вам мои деньги?". Дали 0 руб 0 копеек.

Показательной была реакция Лукашенко - он мгновенно покраснел и добавил, что не ожидал, что Путин так углубленно ознакомился с показателями белорусской экономики. Глаза забегали, появилась виноватая улыбка - Лукашенко публично поймали на лжи и ткнули лицом в собственную информационную "кучу". Такого до сегодняшнего дня на официальном уровне еще не было.

Все остальное нам решили не показывать. Но встреча была экстремально короткой. Длилась 3 часа, 2 из которых они ужинали (?). Перед такой грандиозной беседой за Лукашенко заехал "катафалк" - Массандра зачем-то опубликовала кадры, как Путин заезжал за Лукашенко, подсовывая "крапленную карту" в колоду. Наживку Лукашенко клюнул и подумал, что "все удалось" - расслабился. И это было явно видно по первым минутам.

Готовился к любви (ведь так тепло встретили, перестал держать форму) - получил удар под дых.

Новая Конституция Лукашенко была в экстренном темпе проанализирована научными специалистами при правительстве - весь проект был забракован. Об этом сам Лукашенко не знал (в сводку это не попало, а аналитики об этом умалчивали - вероятно, не заметили). Намеки давались многократно, что ВНС вместе с амбициями следует выбросить на помойку. Лукашенко не послушался, так еще и Гайдукевич со своими "выборов не будет" внес свою лепту в провальную поездку Лукашенко.

А потом началось публичное издевательство. Слуги Лукашенко сидели с угрюмыми лицами. Самым комичным был мужчина сбоку в меховой шапке. Остальные недовольно смотрели по сторонам или вниз (да, на триумф покорителя коров на льду никто не смотрел - все со страхом прятали свои мутные очи). Довольно печальные кадры для Минска.

Сам Лукашенко по льду еле ползал. Он с проблемами опускается и подымается по лестницам, но, как оказалось, "красное лицо" было предзнаменованием, что "игра" пройдет интересно. Скользил по поверхности он также с большим трудом - с грацией мешка картошки. На Луку нацепили БЧБ форму и разделили с Путиным - они играли в разных "пятерках". Это довольно показательный и символичный шаг - "С этим на одно поле я не выйду" как альтернатива "Я с ним на одном поле * не сяду".

Лукашенко дали забить 2 гола. Причем еще и засняли, как он хмурился и атаковал корт, когда осознал, что не забил.

Довольно показательно, насколько Сашка себя не может контролировать.

И мы видели линию агрессии, когда Лукашенко "раскусили" по игре с "ростом ВВП Беларуси".

Вылетел Лукашенко ночью: без денег, с военными учениями, которые являются очередным ультиматумом, и с плохими перспективами на новую Конституцию, которую заранее списали в утиль.

Все "плевки" Кремль запомнил. И попытку перед переговорами в очередной раз продать себя Западу восточный сосед зафиксировал.

И за все эти постоянные издевательства и предательства пришлось ответить прямым и достаточно грубым троллингом.

Подарки от Лукашенко не оценили. На белорусскую колбасу и сыр посмотрели косо. Надо было в очередной раз мешок картошки притащить. Можно было бы им самого Лукашенко на поле заменить - никто бы и не заметил.

Как и предсказывали, предновогодние визиты диктаторов в Москву заканчиваются плохо. Даже Чаушеску перед расстрелом встречали теплее.

Так что Лукашенко придется в очередной раз спать под кроватью, прятаться от охраны и искать российских заговорщиков в лесах. Вот и все "новогодние подарки" от Кремля. Даже "на печеньки" ничего не оставили.

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