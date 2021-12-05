«Фест», NZ, «Минск»: 96% табачной контрабанды в Литву приходится на белорусскую продукцию 1 5.12.2021, 10:34

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В этом году литовские пограничники изъяли два с половиной миллиона пачек контрабандных сигарет.

Как сообщает DELFI со ссылкой на Службу охраны госграницы Литвы (СОГГЛ), пограничники отмечают рост контрабанды сигарет из Беларуси: за 11 месяцев этого года было задержано 2 410 197 пачек нелегальных сигарет – на 661 тыс. пачек больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным СОГГЛ, хотя количество задержанной контрабандны значительно увеличилось, сократилось число самих случаев контрабанды и задержанных лиц из-за попыток перевезти более крупные грузы в этом году.

Существенная разница в количестве изъятых табачных изделий по сравнению с предыдущим годом, вероятно, связана с более частыми изъятиями табачных изделий, отправленных поездом из Беларуси. Также считается, что наплыв мигрантов привел к тому, что все больше и больше контрабандных сигарет попадает в руки пограничников, поскольку охрана государственной границы была усилена. Со второй половины 2020 года участившаяся контрабанда табачных изделий из Беларуси по железной дороге не снизилась и в этом году - около 41% всех изъятых сигарет являются контрабандой, которую доставляли поездом. Выявлено 50 случаев, задержано почти 986 тысяч пачек сигарет, доставляемых таким образом. За аналогичный период прошлого года выявлено 32 таких случая, задержано почти 360 тысяч пачек.

По данным СОГГЛ, железная дорога привлекательна для сокрытия акцизных товаров, поскольку по ней можно перевозить большое количество контрабандных товаров. Их довольно легко спрятать среди других грузов или выгрузить табачные изделия в любой точке маршрута перевозки, подальше от государственной границы. Места выгрузки также можно часто менять.

По сообщению СОГГЛ, есть еще одна важная причина, вероятно, связанная с активизацией контрабанды по железной дороге. Это усиление защиты так называемой "зеленой" границы, проходящей через леса, поля, водоемы за счет установки систем наблюдения. Более 60% внешней границы ЕС находятся под надзором пограничного контроля. Это заставляет контрабандистов искать новые способы транспортировки.

Большая часть (95,9%) задержанной пограничниками контрабанды сигарет в этом году была доставлена из Беларуси. Следует отметить, что вся госграница с Россией контролируется системами наблюдения, поэтому сотрудники СОГГЛ фиксируют лишь единичные случаи контрабанды табачных изделий из России через "зеленую" границу.

Более 98% пачек сигарет, изъятых пограничниками за 11 месяцев этого года, были отмечены белорусскими акцизными марками. Наиболее часто изымаются сигареты "Фест", "НЗ" и "Минск", произведенные на гродненской табачной фабрике "Неман". Рост контрабанды табачных изделий связан также с тем, что эта фабрика производит в несколько раз больше сигарет, чем необходимо для белорусского рынка. Излишки продукции нелегально вывозятся на рынки других стран, в том числе Литвы.

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