На предприятиях Жодино и Борисова проходят массовые увольнения 6.12.2021, 16:32

На БЕЛАЗе есть списки КГБ.

Ex-press.by попросил своих читателей на анонимных условиях рассказать об увольнениях на предприятиях Борисова и Жодино.

— Есть списки КГБ на БЕЛАЗе, да. Несколько десятков человек в нем, и это не только рабочие, а много квалифицированных инженеров, конструкторов, технологов. Говорят, около сотни человек там. Людей вызывают, ставят условия, при которых они «не могут отказаться» от увольнения.

— В культуре, образовании, медицине города Жодино, да и не только там, происходят «чистки». Ко многим людям приходят домой милиционеры, хватают их телефоны и компьютеры, ищут в них что-то. При этом известно, что «списки спущены сверху».

— В жодинской художественной школе уволили педагога, который стоял у истоков предмета «история искусств». Все понимают, почему это произошло: потому, что человек принципиальный. Не продлили контракт посреди учебного года, замены нет.

— На «Автогидроусилителе» также идут увольнения всех тех, кто был замешан на митинге. Мастера, рабочие. Все в приказном списке (точное число неизвестно). Само руководство не хочет увольнять, но ничего поделать не может. Кто на должностях, подписывали гарантированные письма ранее, что больше не будут участвовать в митингах и подобных мероприятиях.

— БЕЛАЗ. Действительно пришел список, меня и коллегу хотят по нему уволить. Якобы нас задерживали. Да, мы ходили на все эти мероприятия, но не задерживали ни разу. Это чушь. Ни одного протокола не было. Понятия не имею, сколько там людей, начальник сказал «много». По уровню не скажу, я и коллега — инженеры.

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