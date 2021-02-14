Драконовская ипотека: сколько придется заплатить за самую дешевую квартиру в Гродно 6 14.02.2021, 9:31

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Цифры впечатляют.

С 1 февраля Беларусбанк запустил кредит для покупки недвижимости — «Ипотека Экспресс». Его могут выдать любому желающему под 21 % годовых максимум на 20 лет, при этом покупаемая квартира или дом становятся залогом в случае невыплаты. Журналист «Вечернего Гродно» узнал, на какой кредит можете рассчитывать, получая среднюю по городу зарплату, и какой будет переплата.

Под какие условия выдадут «Ипотеку Экспресс»?

По условиям «Ипотеки Экспресс», кредит предоставляется на покупку жилых помещений в размере до 100 % стоимости приобретаемого жилья сроком до 20 лет. Обеспечением того, что кредитополучатель будет своевременно выплачивать полагающуюся сумму, является залог приобретаемой квартиры (это называет ипотека). Проще говоря, участие поручителей не требуется. Если не погашать кредит, банк через суд заберет купленную квартиру. Важно, что недвижимость, которую покупаете, не должна находиться под арестом или быть собственностью третьих лиц (например, нельзя продавать квартиру своей бабушки без ее ведома).

Кто может рассчитывать на ипотеку?

Рассчитывать на кредит могут дееспособные граждане, постоянно проживающие в Беларуси, имеющие тут регулярный доход. Кредит могут взять и пенсионеры. Однако у них будет учитываться средний размер пенсии. Если пенсионер работает, то берется не пенсия, а среднемесячный доход за последние три месяца.

Если вам кредит одобрят, для оформления необходимо собрать пакет документов. Помимо копии паспорта и справки из банка о доходах за последние три месяца понадобятся нотариально заверенный договор купли-продажи, выписка из Единого реестра недвижимого имущества о статусе покупаемой недвижимости: кому принадлежит, нет ли обременения правами третьих лиц, не арестована ли она.

Какой кредит получит гродненец со средней зарплатой?

На какую сумму может рассчитывать среднестатистический гродненец? Чтобы это выяснить, воспользовались кредитным калькулятором на сайте Беларусбанка.

Итак, исходная сумма — 1271 рубль. Именно столько, по данным Белстата, в среднем получали гродненцы в месяц в ноябре (можно было бы взять декабрьскую получку, она гораздо выше, однако туда включены годовые премии и бонусы).

С такой зарплатой можно рассчитывать максимум на 29,3 тысячи рублей. Таких денег не хватит не то что на новостройку, даже на однокомнатную «вторичку» нужно как минимум вдвое больше! Ежемесячный платеж в этом случае — 635 рублей, общая переплата за 20 лет — около 122,5 тысячи рублей.

Можно зайти с другой стороны и узнать, сколько нужно получать, чтобы приобрести таким способом самую дешевую квартиру. На специализированном сайте самый бюджетный вариант «однушки» в Гродно — квартира в брежневке на Домбровского стоимостью 57 тысяч рублей. Как показывают расчеты, получить эту сумму полностью может тот, кто зарабатывает не меньше 2470 рублей за месяц! При этом ежемесячный платеж будет 1235 рублей, а переплата — 238,1 тысячи!

Надо помнить, что если вырастет ставка рефинансирования (от нее зависит размер годовых), то переплата будет еще больше.

Как у них?

В Европе самые распространенные ставки под ипотеку колеблются от 1 до 4 %. Низкие проценты дают в Германии, Испании, Финляндии — 1–2 годовых, в Италии и Чехии — 2–3. Самые высокие — от 4 до 6 %. При этом стоит помнить, что обязателен первоначальный платеж — от 20 до 50 %. В России средние ставки по ипотеке — 6 %, на Украине — 18 %, в Польше — от 2 до 4 %.

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