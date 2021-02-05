Чемпионка Беларуси по шахматам: За сборную страны в сложившейся ситуации играть не смогу 1 5.02.2021, 13:08

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Ланита Стецко

Фото: Евгений Ерчак / TUT.BY

Ланита Стецко поддержала протестующих.

«Ход королевы» — самый популярный минисериал в истории видеосервиса Netflix. Он вошел в топ-10 в 92 странах и занял первое место в 63 из них. Проект заслужил признание в шахматном сообществе и среди кинокритиков. Число запросов «как играть в шахматы» в поисковике Google достигло рекордных значений за последние девять лет, сообщает tut.by.

Журналисты вдохновились сериалом и вместе со стилистом Жанной Уласевич решили представить, как может выглядеть белорусская Бет Хармон. В главной роли — Ланита Стецко, женский международный гроссмейстер, победительница чемпионата Беларуси по шахматам среди женщин:

— Я посмотрела «Ход королевы» в два этапа. Сначала мне не хватило шахматных моментов — все внимание было нацелено на внутреннюю драму героини. Когда стал появляться шахматный мир, приближенный к реальности — одержимость игрой, формирование чемпионского характера — я погрузилась в сериал с головой.

«Профессионалы уезжают из страны из-за низкого заработка»

— Бет Хармон знакомится с миром шахмат в 8 лет в каморке уборщика христианского приюта. В каком возрасте и где вы начали играть?

— Я начала играть лет в пять-шесть. Научил дедушка. У него был неплохой уровень подготовки. Он разбирал шахматные партии и задачи, напечатанные в газетах и журналах. При этом всегда курил трубку.

С дедушкой мы сражались за сладкие призы. Через какое-то время я начала выигрывать партию за партией, и на меня сыпались бананы, глазированные сырки (Улыбается).

Ну, а в одну из шахматных школ Минска спустя год после знакомства с игрой меня отвела бабушка. Помимо этого я занималась фигурным катанием, большим теннисом. Но именно благодаря шахматам глаза загорались так, как ни от одного другого вида спорта.

— День, когда Бет побеждает всех старшеклассников, становится поворотным в ее жизни. Когда вы поняли, что шахматы — это ваше?

— В шахматной школе я достаточно быстро начала получать разряды: четвертый, третий, второй. Призовые места, награды, кубки пошли сразу. Мне было безумно интересно играть. А ведь не каждый ребенок будет сидеть днями за деревянными фигурками.

Я работала с тренером два-три раза в неделю по 2 часа. Для результата надо много тренироваться самостоятельно. Тренер за спортсмена книгу не прочитает. Его задача — разобрать партии подопечного, ошибки, подсказать, в каком направлении двигаться дальше.

Родители меня не контролировали. Только перед первым чемпионатом Беларуси среди девочек до 10 лет, который я выиграла, мама забрала меня из школы на неделю. Купила 2−3 книги по шахматам, и я занималась по плану, который мы разработали. За этим она следила. В 10 лет на чемпионате мира среди детей я заняла 6-е место. Это был хороший результат.

— Хармон показана в сериале шахматным гением. Что важнее для результата в шахматах: талант или ежедневный труд?

— Усердие и работа. Но и без таланта чемпионом не стать.

Всего за спортивную карьеру у меня было около 10 тренеров. Тренер доводит спортсмена до определенного уровня и передает в руки другого специалиста. От каждого наставника берешь то, что нужно тебе в данный момент. Тренеры, как и игроки, стараются быть универсальными, но и у них есть слабые и сильные стороны: кто-то лучше разбирается в дебюте, кто-то хорош в эндшпилях, кто-то может помочь с оптимальным расчетом вариантов. Если есть необходимость, можно и нужно работать с разными специалистами.

Взрослый шахматист обычно тренируется каждый день по несколько часов. Многое зависит от качества работы. Бывает, просидишь весь день без результата, а на завтра — куча идей. Сегодня главный конкурент и тренер шахматиста — компьютер. С искусственным интеллектом бороться бесполезно — он намного сильнее. Но это интересно.

В Беларуси есть хорошие детские тренеры начального уровня — они смогут вывести ребенка на Республиканский и мировой уровни. Тренеров уровня женской национальной сборной — четыре человека. Кто может тренировать мужчин — не представляю. Шахматисты уже знают больше, чем наставники. Много профессионалов уезжает из страны из-за низкого заработка, становятся частными тренерами.

«За свою карьеру квартиру и машину не купила. Но на жизнь хватает»

— В сериале успехи в шахматах приносят героине доход. Она красиво одевается, живет в лучших отелях, заказывает дорогие блюда. А ведь еще на первую игру она просила денег у уборщика. Шахматы — спорт, в котором больше тратишь или зарабатываешь?

— В детско-юношеской спортивной школе и Республиканском центре олимпийской подготовки по шахматам и шашкам (РЦОП) я занималась бесплатно, так как показывала хорошие результаты.

В детстве час индивидуального занятия с тренером стоил как репетитор по математике или английскому — в районе 10 долларов. У меня было две-три таких тренировки в неделю. Зависит, конечно, и от уровня наставника. Гроссмейстера дешевле 50 долларов вряд ли найдете сейчас. Есть топ-специалисты и за несколько сотен долларов — с такими я не работала.

Комплект шахмат стоит недорого. На книги, лицензионные шахматные программы — цены выше. Но этого обмундирования хватает надолго.

Родители часто оплачивали мои поездки на международные турниры (перелет, проживание, взносы, расходы на питание). По сравнению с другими видами спорта, финансовой помощи со стороны государства шахматам выделяют мало. Многое держится на спонсорах, меценатах, людях, которые любят эту игру. Так, например, это устроено в Америке и других западных странах.

За свою шахматную карьеру квартиру и машину я не купила. Но на жизнь хватает. Тут, конечно, все зависит от потребностей. Я как член Национальной женской сборной по шахматам до ухода в декрет (Ланита воспитывает дочку — 1,3 года — Прим. редакции) получала зарплату в районе 300 долларов. Плюс за турнир, если хорошо сыграешь, можно заработать в районе 500−1000 долларов. В год играю пять-шесть серьезных турниров, еще есть быстрые шахматы, блиц, различные лиги.

Стоит учитывать уровень шахматистов. Например, призовой фонд матча за титул чемпиона мира в этом году составит 2 млн евро. Сумма призового фонда Кубка мира по шахматам среди мужчин будет 1,89 млн долларов, женского Кубка — 676 тысяч долларов.

— После побед на локальных шахматных турнирах Хармон платит приемной матери агентские, и она ездит с ней повсюду. Для спортсмена важно, чтобы рядом был человек, решающий все бытовые вопрос?

— Да, у топ-шахматистов есть менеджеры (часто эту роль выполняют все те же родители). Спортсмену на соревнованиях важно ни о чем не думать, кроме игры. Ни о том, как заселиться в отель, ни о том, где поужинать. У тебя четкий режим, изо дня в день одно и то же. Шахматисты не любят сюрпризы, это может выбить из колеи (Улыбается).

«Шахматистки шутят, что на игры с мужчинами нужно надевать платье с декольте поглубже»

— Бет удивляет, что ее популярность прежде всего связана не с талантом, а с ее гендерной принадлежностью. Первое, что интересует журналиста Time, — каково быть единственной девушкой в окружении такого количества мужчин. Вас подобное когда-то задевало?

— Меня это никогда не волновало. Лет до 10−12 я вообще не видела большой разницы между шахматистами и шахматистками. Дальше — она появляется. Может, гормоны? (Смеется). Девушки быстрее взрослеют, отвлекается на жизнь вне шахматного поля. Парни сосредоточены исключительно на игре.

У мужчин нет женского звания, у женщин мужское — есть. Объективно — женщины играют слабее, и шахматисты тренируются больше, чем шахматистки. Знаю, что многие мужчины не любят играть с женщинами, а если проиграют им — места себе не находят. Мне лично интересно сражаться с сильным игроком.

Женское обаяние, когда играю с мужчиной, никогда не включаю. Хотя некоторые шахматистки шутят, что на такие туры нужно надевать платье с декольте поглубже, — отвлекает соперника.

— После проигранных партий соперники Бет Хармон часто высказывали восхищение ее игрой. А как происходит в жизни?

— Сразу после партии проигравший ничего не говорит. Он вскакивает, пожимает руку и просто злится, ненавидит весь мир (Улыбается). Чуть позже можно уже попробовать разобрать, что произошло, и обсудить детали.

«В белорусских шахматах всего две звезды»

— К советским шахматистам в сериале показано глубокое уважение. Спортсмены помогают друг другу — в противовес индивидуалистам из США. А как ведут себя белорусские игроки?

— Сегодня шахматы — это очень индивидуальный вид спорта даже в пределах одной страны, одной сборной. У нас мало спортсменов, которые готовы делиться своими знаниями. К тому же, у всех разные и непростые характеры, бывает очень трудно ужиться друг с другом.

В белорусских женских шахматах подает большие надежды Ольга Баделько. Она входит в топ-50 мира. В мужских — выделю Владислава Ковалева — топ-100 мира. Больше звезд я не вижу.

— Однажды главная героиня сериала опоздала на важную партию. У вас было такое?

— Да. Бывает, готовишься и понимаешь, что лучше опоздать на 5 минут, но проработать еще один вариант. А вдруг именно он попадется в сегодняшней игре? Единственное, сейчас на многих международных соревнованиях есть правило, которое запрещает опаздывать. Тут уже бежишь непричесанной.

А некоторые специально задерживаются! Например, опоздал на партию — выиграл, значит на следующую игру тоже надо опоздать. Спортсмены достаточно суеверные.

«Алкоголь может помочь расслабиться после игры, снимает стресс»

— Звездой шахмат — самого консервативного и уравновешенного спорта в мире — становится наркоманка. Алкоголь и транквилизаторы присутствуют в жизни реальных спортсменов?

— Насчет транквилизаторов не подскажу, не знаю. Алкоголь может помочь расслабиться после игры, снимает стресс. Бокал вина позволяла себе после сложной, нервной или обидной партии. Под градусами никогда не играла. Но видела, как именитые шахматисты «перебирали» и засыпали за партиями. Известный случай, когда в 2009-м году российский гроссмейстер Владислав Ткачев, который выступал за Францию, пришел на турнире в индийской Колкате нетрезвый, положив голову на стол и заснул. Организаторы пытались его разбудить, но не получилось. Через полтора часа после начала встречи Ткачеву присудили техническое поражение.

Нужно понимать, что сериал про то время, когда за партиями разрешалось курить, у спортсменов был другой образ жизни. Сейчас с таким поведением, как у Бет, высот в шахматах не добьешься — большая конкуренция. Шахматы — это спорт, постоянные тренировки и строгий режим на турнирах.

— Еще одно отличие современного шахматного спорта от спорта 60-х годов — игры онлайн. Как вы к ним относитесь?

— В пандемию коронавируса почти все турниры проходят онлайн. Я сама периодически поигрываю, чтобы поддерживать форму.

В элитных онлайн-турнирах с топ-игроками очень хорошие призовые. (Согласно рейтингу журнала Forbes, действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в 2020-м году стал самым высокооплачиваемым киберспортсменом в мире. Его доход по итогам минувшего года составил более 510 тысяч долларов, — Прим. редакции).

Но в играх онлайн есть проблемы с читерством (читерство — применение недозволенных методов и специальных технических средств для повышения эффективности игровых действий или облегчения игры, — Прим. редакции). Непонятно, как проконтролировать на расстоянии, нет ли у игрока микронаушника в ухе. Поэтому серьезно я пока к таким турнирам не отношусь.

Но безусловно — шахматы сейчас на подъеме. В том числе за счет сериала «Ход королевы». Шахматные платформы, на которых регистрируются новые пользователи, спонсоры — все в плюсе.

«Пока в декрете — не уволят, а вот будет ли куда возвращаться?»

— Главная героиня сериала отказывается от финансовой помощи христианского сообщества, потому что не хочет лезть в политику. Вы подписали письмо спортивной общественности за честные выборы и против насилия…

— У нас в стране в политику не залезть невозможно! Я не смогла остаться в стороне. Для меня молчание равносильно принятию всего, что сейчас происходит.

Я отказалась подписывать дополнительное соглашение к контракту с Республиканским центром олимпийской подготовки по шашкам и шахматам. В нем был прописан запрет на участие в любых соревнованиях, публичные высказывания без согласования с нанимателем и другие ограничения. Приняла решение не играть в осеннем чемпионате Беларуси. Пока в декрете — не уволят, а вот будет ли куда возвращаться?

(В октябре 2020 года лучшего шахматиста Беларуси Владислава Ковалева уволили из национальной сборной по соглашению сторон. Накануне он отказался подписывать такое же соглашение, как и Ланита. Ковалев также снялся с осеннего чемпионата страны. Играть отказались гроссмейстер Евгений Подольченко и международный мастер Виталий Мерибанов. Ранее Ковалев подписал открытое письмо спортсменов против насилия и за честные выборы, — Прим. редакции).

Я мечтала выступить на Всемирной шахматной Олимпиаде в 2022-м году в Минске. Но наша страна, к сожалению, отказалась от ее проведения. Это беспрецедентный случай. Слухов и версий много. Официальная причина — сложная экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране и мире.

Женских гроссмейстеров у нас в стране мало. Выше моего звания — только мужской международный мастер и международный гроссмейстер. Получить эти звания я бы, может, и хотела, но именно сейчас другие приоритеты. Играть готова в неофициальных чемпионатах в индивидуальном порядке, в каких-то частных коммерческих турнирах.

К счастью, мне всегда были интересны и другие стороны жизни помимо шахмат. Я закончила Институт бизнеса БГУ по специальности «бизнес-администрирование». В БГУФК не поступала принципиально. Да, я люблю играть, но не одержима шахтами.

— Председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина подписала открытое письмо спортсменов против насилия, а ее заместитель Николай Зарубицкий участвует в провластных автопробегах. С кем-то из них общаешься?

— Понятно, что я разделяю позицию Анастасии Викторовны по этому вопросу. А с Николаем Николаевичем мы не общаемся.

Федерация сейчас в сложном положении: руководства нету (Сорокина уехала за границу, — Прим. редакции), финансирования нету, спонсоров нету, государственная поддержка тоже значительно снизилась в связи с отменой Олимпиады. Что дальше будет с федерацией — непонятно, но за сборную страны в сложившейся ситуации играть я просто не смогу.

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