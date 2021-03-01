Карабас-Барабас и его «контрабас» 9 1.03.2021, 11:03

7,792

Лукашенко — главарь банды контрабандистов.

Некоторое время назад нам заприметилось невероятное сходство Лукашенко с антигероем-кукловодом Карабасом из сказки о славном Буратино. Но белорусский «герой» гораздо масштабнее в своих злодеяниях, пишет Telegram-канал «Минская семибоярщина».

Сама по себе тема приватизации народного достояния белорусов не так проста. Вокруг каждого промышленного флагмана «Лукашенко и компания» выстроили многомилионные коррупционные схемы. Прежде всего они связаны с контрабандой. В этом и кроется основная причина ярого нежелания Лукашенко прихода в промышленность независимых и реальных инвесторов.

Рассмотрим ситуацию на примере «ГродноАзот», одном из крупнейших предприятий страны. Сегодня «ГродноАзот» – крупнейший хаб по контрабанде сигарет в страны ЕС. Странно? Отнюдь. Упакованные сигареты прячут в вагоны с экспортируемыми сыпучими удобрениями. Ставят, как правило, в середину железнодорожной сцепки (фото прилагаются). Ужесточение таможенного контроля на границе с ЕС заставило государственных контрабандистов сделать схему более изощренной. Использование государственного предприятия «ГродноАзот» в подобном качестве согласовано лично Лукашенко. Схема много лет патронируется лично главой КГБ Тертелем. Перед новоиспеченным генеральным директором «ГродноАзот» Игорем Ляшенко поставлена задача не только «освоить» $1,5 млрд. долларов на «модерниздеце» нового азотного комплекса, но и в промышленных масштабах обеспечить поток сигаретной контрабанды.

В страны ЕС поступают преимущественно сигареты под маркой гродненской табачной фабрики «Неман».

Коллеги из ТГ-канала «Бусел» хорошо раскрыли тему. Дополним. В контрабандных схемах непосредственно замешано «Интер Тобакко» – свежеиспеченный производитель белорусских сигарет. Принадлежит Алексею Олексину и функционирует с «высшего благословения». Компания бесконтрольно производит безакцизные сигареты из табачной смеси гродненской фабрики. По распоряжению Лукашенко даже сам сырьевой табак поставляется в Беларусь без уплаты предусмотренных нормами ЕАЭС таможенных платежей и налогов. Приближенный к Лукашенко олигарх Олексин по всей Беларуси открыл сеть табачных лавок «Табакерка» исключительно ради отмывания контрабандных денег и сокрытия избыточного объема производства табачных изделий. Общий доход от контрабанды сигарет приносит до $2 млрд. долларов в год. Прямым текстом: Лукашенко – главарь банды контрабандистов.

Напомним, в ЕС и Россию контрабандой, без уплаты НДС и акцизов ежегодно направляется более 13 млрд. табачных изделий. Доля нелегальных сигарет, незаконно ввезенных из Беларуси, на российском рынке выросла с 50% до 58%. Налоговые потери одной только России ежегодно достигают $1,5 млрд. долларов. Более того, как грибы после дождя на российской территории «плодятся» подпольные табачные фабрики Олексина. Сырье и комплектация доставляется из Беларуси.

Таким образом захватив рынок восточного брата, белорусская контрабанда уверено приближается к своей основной цели – Китаю. Перед российскими налоговиками и силовыми ведомствами вскоре будут стоять совершенно новые острые задачи. Когда белорусский «Карабас-Барабас» погонит свой сигаретный «контрабас» во владения «друга Си», китайско-российского политического конфликта избежать уже вряд ли удастся.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».