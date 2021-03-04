Ученые: Тысяча внеземных цивилизаций может наблюдать за нами прямо сейчас 4 4.03.2021, 14:05

4,022

иллюстрационное фото

Астрономы выяснили, со скольких потенциально обитаемых планет видна Земля.

"Астрономы подсчитали, со скольких далеких планет можно было бы увидеть нас с помощью доступных нам технологий", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Лиза Кальтенеггер - исследовательница экзопланет из Корнеллского университета в Итаке, штат Нью-Йорк. Там она руководит Институтом Карла Сагана, главной задачей которого является поиск пригодных для жизни планет и лун за пределами нашей Солнечной системы".

"Экзопланетами называют планеты, вращающиеся вокруг другой звезды, а не вокруг Солнца, - поясняет издание. - Ученые давно предполагают, что экзопланеты существуют, однако доказать это невероятно сложно, ведь они отражают гораздо меньше света, чем их протозвезды. (...) Однако чем дольше ученые ищут чужие миры, тем более продуктивны их поиски. Так, по состоянию на 1 марта, как значится в данных американского космического агентства NASA, существуют 4352 подтвержденные экзопланеты и 5765 потенциальных экзопланет".

"Кальтенеггер специализируется в своих исследованиях на особых экзопланетах: на планетах в пригодной для жизни зоне, где теоретически возможна жизнь. "Возможно, что во Вселенной множество пригодных для жизни планет, - говорит она, - но мы не знаем, возникает ли жизнь всегда, когда для этого есть возможности".

"Чтобы выяснить, действительно ли есть жизнь на планетах, потенциально пригодных для жизни, ученые ищут так называемые биосигнатуры. Речь идет об особых молекулах в атмосфере, возникновение которых можно объяснить только существованием живых существ, а, например, не геологическими процессами вроде вулканов. (...) Принцип исследования базируется на открытии, сделанном Альбертом Эйнштейном, согласно которому свет взаимодействует с материей (...). Различные молекулы реагируют на определенные световые частоты - и тогда они отсутствуют в том свете, который улавливают мощные телескопы".

"Недавно Кальтенеггер совместно с коллегами задалась в одной из публикаций вопросом о том, со скольких обитаемых экзопланет было бы возможно обнаружить жизнь на Земле при помощи биосигнатур. Ученые предположили, что потенциальные внеземные цивилизации имеют в своем распоряжении те же технологии, что будут у нас в ближайшие годы, как, например, Космический телескоп имени Джеймса Уэбба и Чрезвычайно большой телескоп. (...) Ответ: 1000 далеких цивилизаций могла бы обнаружить нас с помощью технологий, которые появятся в ближайшем будущем".

"Благодаря этим исследованиям, мы можем "вплетать" нашу Землю в весь космос", - говорит Кальтенеггер. По ее словам, изучение экзопланет постоянно обнажает пробелы в знаниях о нашем собственном мире. Мы не знаем ни то, как развивалась жизнь на Земле, ни то, что побуждало это развитие. "На примере экзопланет земного типа мы могли бы наблюдать, как быстро там развивалась жизнь и как там продолжается развитие", - говорит исследовательница".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».