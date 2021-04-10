Остановить путинизм 2 10.04.2021, 15:59

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Фото: Getty Images

Как русская диаспора противостоит диктатуре.

Ужесточение путинского режима привело к тому, что в русской диаспоре появились новые политические инициативы для противостояния диктатуре. Штаб протестных действий, созданный русскоязычными эмигрантами в США, пикетирует дипломатические представительства РФ и международных организаций, отправляет российским политзаключенным письма поддержки и разрабатывает проект "Недвижимость", чтобы отыскать дома и квартиры, купленные в США чиновниками, депутатами и другими россиянами, поддерживающими режим.

О работе штаба корреспонденту Радио Свобода Дмитрию Волчеку рассказали его активисты: Дмитрий Валуев (Вашингтон), Алекс Запорожцев (Нью-Йорк) и Мария Бояркина (Сан-Франциско).

Дмитрий приехал в США в 2011 году как студент и сразу включился в протестную деятельность. Алексу в конце 2014 года пришлось уехать из России по политическим причинам. Он был членом движения "Солидарность", организатором митингов против войны с Украиной и в защиту политзаключенных. 6 лет он состоит в группе For Freedom in Russia, которая проводит антипутинские акции в Нью-Йорке. Мария покинула Россию в 2018 году. В Москве она была участником митинга на Болотной (2011) и других акций протеста, работала наблюдателем на выборах.

Объединение русскоязычных эмигрантов в США произошло благодаря митингам в поддержку Алексея Навального, прошедшим по всему миру 23 января.

"Оказалось, что нас много. География потрясающая – от Бостона на северо-востоке до Майами на юго-востоке, центральная часть Америки – Детройт, Чикаго, в Техасе выходило три города, в Колорадо, на всем восточном побережье от Лос-Анджелеса на границе с Мексикой до Сиэтла на границе с Канадой. В Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе выходило порядка тысячи человек, в Сиэтле вышли 400. Вся русскоязычная Америка ответила на это беззаконие, – рассказывает Дмитрий Валуев. – В нашем объединении есть люди с богатым политическим опытом. Есть люди, которые здесь живут давно, по 20–25 лет, есть люди, которые приехали совсем недавно. Нас объединяет не только ситуация с Навальным, но и потребность видеть Россию страной преуспевающей и процветающей. Многие уезжают именно по этим причинам – отсутствие социальных лифтов, отсутствие надежды на рост и стабильность. Растущие репрессии, которые необходимы режиму, чтобы поддерживать свою власть, приводят к тому, что становится все хуже и хуже. Мы все хотим повлиять на эту ситуацию. Власти запрещают нам высказывать свое мнение в России, и мы будем это делать в тех странах, где живем".

"Сейчас мы разрабатываем сайт для объединения русскоязычной диаспоры во всем мире. Мы знаем, что на митинги 23 января у нас вышло более 50 городов. А сколько нас, мы не знаем. На сайте появится карта, чтобы объединить людей и найти сторонников в разных городах мира. С помощью карты можно будет оценить масштаб наших ресурсов и мощность силы русскоязычной диаспоры по всему миру. На сайте при регистрации каждый русскоязычный эмигрант выберет направления, в которых он бы хотел участвовать: словом (подписи на обращениях к конгрессменам, письма политзаключённым), делом (участие в митингах и акциях, организация локальных штабов) или деньгами (донаты на поддержание проекта и отдельных акций). Уже через несколько недель мы запустим сайт и предложим общую мировую акцию для всех русскоязычных иммигрантов, которым небезразлично будущее России", – обещает Мария Бояркина.

Алекс Запорожцев уверен, что митинги и пикеты в Америке способны повлиять на положение с правами человека в России.

"Когда мой друг Ильдар Дадин сидел в тюрьме, мы проводили акции протеста возле ООН, и международное давление подействовало, Ильдара отпустили. Мы выходим на митинги, чтобы люди знали, что происходит в России. В Нью-Йорке американцы постоянно подходят и говорят: спасибо, мы с вами, мы знаем, кто такой Путин. Есть, конечно, и сторонники Путина, которые говорят, что он хороший правитель, но мы стараемся их переубедить. В Нью-Йорке, когда мы проводим акции у российского консульства, оттуда постоянно выходят люди, снимают нас и призывают своих "титушек".

Акции протеста привлекают не только американских журналистов, но и корреспондентов RT, которые тщательно снимают участников.

"В Вашингтоне, в Нью-Йорке и в Калифорнии они приходят практически на все наши акции, и я знаю, что такое же было в Европе. Они посылают корреспондентов компании Ruptly, которые производят видеоконтент для RT. На сайте они выкладывают документальную съемку без комментариев. У меня ощущение, что этот видеоконтент формируется для того, чтобы впоследствии сделать документальный фильм о протестах уже с какими-то комментариями", – говорит Дмитрий Валуев.

Мы собираем информацию о пропутинских группах в каждом американском городе

В США существуют и пропутинские группы эмигрантов, которые пытаются противодействовать тем, кто выступает против диктатуры в России. Например, "Русская молодежь Америки". "Они приходят на наши акции, начинают выкрикивать оскорбляющие лозунги. Мы стараемся на это не реагировать, поскольку рядом стоит полиция. Самое жесткое соприкосновение было на 70-летие ООН, когда приезжал Путин, они были там. Покричали, покричали и ушли", – рассказывает Алекс Запорожцев.

"Протестная Америка" намерена расследовать источники финансирования этих групп.

"В нашем штабе есть проект "Агенты": мы собираем информацию о пропутинских группах в каждом американском городе, чтобы держать их в зоне внимания. Если они провели какую-то акцию, мы должны оказать противодействие", – говорит Мария Бояркина.

"С воцарением Путина в России усилился процесс использования "мягкой силы", особенно через Конгресс соотечественников, который курируется Россотрудничеством и Министерством иностранных дел. Еще с советских времен эти культурные организации тесно сотрудничали со спецслужбами, и то же самое происходит сейчас. Люди, которые участвуют в таких актах "мягкой силы", вступают в игру, когда необходимо. Например, хоккеист Овечкин, выступающий в НХЛ за Вашингтон, вдруг заявляет о своей поддержке Путина перед выборами. Безусловно, они являются кирпичиками в фундаменте политической власти. Один из примеров использования этой "мягкой силы" – назначение посла Антонова в Соединенных Штатах в 2017 году после избрания Трампа. Антонов находился под санкциями Евросоюза за агрессию в Украине. В США ему было очень сложно наладить диалог с политическими элитами. Он всюду получал отказы. Тогда они сделали такую операцию: пригласили вашингтонскую элиту в Национальный собор на "Концерт за мир" с участием Гергиева, Мацуева и других музыкантов. Понятно, что на фоне бомбежек больниц и жилых кварталов в Сирии, на фоне агрессии в Украине "Концерт за мир" выглядел провокационно и лицемерно. Но в каком-то смысле они добились своего, много людей его посетили, потому что он позиционировался как неполитическая акция. Мы этот концерт тоже пикетировали. Такие методы используются довольно активно, и мы будем наблюдать за этой деятельностью", – объясняет Дмитрий Валуев.

"Недвижимость". Его цель – поиск американских домов и квартир, принадлежащих приближенным Владимира Путина, госслужащим, членам "Единой России", пропагандистам, доверенным лицам Путина на выборах, подписантам письма в поддержку аннексии Крыма, олигархам, общественным деятелям и деятелям культуры, открыто поддерживающим Путина. Авторы инициативы намерены создать интерактивную карту, где будет отмечена американская недвижимость россиян, связанных с Кремлем.

"Мы хотим, чтобы вся информация, которую мы предоставили, была достоверна. Мы сделали объявление на нашем фейсбуке о поиске волонтеров, получили большое количество запросов на участие в этом проекте, и наши активисты уже нашли много информации. Сейчас мы ее обрабатываем и в ближайшее время презентуем. Информации в открытых источниках очень много, но далеко не все о ней знают. Хотя я живу в Вашингтоне, я не знал, что тут находится дом Олега Дерипаски, который принадлежит ему через офшорную компанию и стоит порядка 16 миллионов долларов. И такое повсеместно по всей территории Соединенных Штатов, а в Европе еще больше: люди, близкие к Кремлю, любят Европу. Поэтому мы очень оптимистичны по поводу того, что сможем найти. И пропаганда уже отвечает на нашу работу. Они озадачены тем, что эта информация привлекает внимание. Они являются частью властной вертикали, которую Путин столько лет выстраивал, но хотят проводить отпуск и учить детей за границей, хотят владеть там виллами и надеются, что эта информация не привлечет внимания", – говорит Дмитрий Валуев.

Одна из задач "Протестной Америки" – убеждать администрацию США в том, что санкции против путинского режима должны быть расширены.

"Мы надеемся, что президент Байден поможет остановить те процессы, которые сейчас происходят в России, потому что они могут негативно повлиять на весь мир. Речь идет не только о политических проблемах, но и об экологических, например. Многое нужно остановить мировым движением", – говорит Мария Бояркина.

"Администрация Байдена ввела санкции после отравления и ареста Навального. Но мы считаем, что этого мало, и так же считают штабы Навального и все оппозиционные силы, – добавляет Алекс Запорожцев. – Сейчас сенатор Рубио и еще пять сенаторов, республиканцы и демократы, подготовили законопроект, который вводит более жесткие санкции по всем людям, которые причастны к отравлению Навального. Также в этом законопроекте предоставляется право разведслужбам Соединенных Штатов провести независимое расследование убийства Бориса Немцова и применить санкции к "кошелькам" Путина. Наше движение активно поддерживает этот законопроект. Мы собираем подписи, и все петиции будут переданы в Вашингтон сенаторам. Это один из наших проектов, он называется "Письма сенаторам".

По мнению активистов "Протестной Америки", санкции должны затронуть как можно больше людей, на которых опирается путинский режим.

"Путин не существует в вакууме, он не владеет Россией монопольно, – поясняет Дмитрий Валуев. – Есть круг близких людей, так называемый кооператив "Озеро", есть еще более широкий круг людей, на которых опираются люди из кооператива "Озеро", и так далее, эти круги расходятся. Этим кругам принадлежит вся страна, а следовательно, и ресурсы, которые они переводят в Европу и в США. Путинский режим опирается на коррупционные деньги, и эти деньги давно интегрированы в финансовые системы Запада. Нужно использовать инструменты экономического давления. Нужно показать путинскому режиму, что дальше идти нельзя. В этом смысле у Запада огромные экономические рычаги, которые пока не задействованы. Люди Путина агитируют за него, а при этом все их мысли и весь их досуг связаны с заграницей, они не ассоциируют себя с Россией. Мы же, наоборот, живем за границей, но связаны с Россией, и наше желание – видеть Россию будущего свободной, счастливой и процветающей".

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