закрыть
17 апреля 2021, суббота, 15:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Свободные спортсмены запустили новый флешмоб #СборнаяЗОЖ

  • 17.04.2021, 15:17
Свободные спортсмены запустили новый флешмоб #СборнаяЗОЖ
Фото: тАсс

Участвуют не только обычные беларусы, но и спортивные знаменитости.

На старте апреля Белорусский фонд спортивной солидарности, защищающий права белорусских атлетов, запустил кампанию #СборнаяЗОЖ с призывом к белорусам присоединиться к команде за здоровый образ жизни, заняться спортом и отказаться от вредных привычек – курения и алкоголя.

Началось все с обращения Александр Герасимени, которая напомнила, что от акцизов на алкоголь и табак наполняется около восьмой части госбюджета, и обратила внимание на действия Александра Лукашенко. «Вместо пропаганды здорового образа жизни Лукашенко продает за бесценок дешевый алкоголь и расставляет «Табакерки» даже возле школ. К чему он призывает и на что ориентирует? О каком поколении он мечтает? Ему как никому другому известно, что обкуренными и пьяными легко управлять», – заявила медалистка ОИ.

С этого момента в соцсетях начался большой движ, в котором приняла участие не только глава фонда – в челленджах успели поучаствовать многие спортивные топы страны. Собрали подборку, что они уже делали.

***

Недельные челленджи

Проект #СборнаяЗОЖ начался и продолжается в формате недельных цикламов. Первым свой специальный челлендж для беларусов запустил Константин Яковлев – главный тренер гандбольного клуба «Витязь», многократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Его заданием стали простые отжимания, но с обязательным использованием мяча:

«Тренеры-кураторы будут показывать упражнения, которое можно сделать в домашних условиях. И вся страна, все неравнодушные люди, поддерживающие свободных спортсменов, могут подключиться».

Свою ответку сняла призерка Олимпийских игр 2012 Наталия Лещик, которая еще и модернизировала это упражнение отжиманиями с упором на колени. Ведь такая постановка ног существенно снижает нагрузку, и человеку проще удерживать корпус в правильном положении, а значит сложно не соблюсти технику:

Отжимался и 8-кратный чемпион страны по футболу, 10-кратный – по настольному теннису, 12-кратный – по плаванию, участник многих международных турниров паралимпиец Александр Игнатович. Его слова:

«Для того, чтобы сделать что-то хорошо, нужно: 1. Поднять попу со стула. 2. Двигаться 3. Саморазвиваться 4. Бежать во всю мощь. Я не могу бежать, но я не сдаюсь, я иду в правильном направлении. Я хочу, чтобы у меня все получилось и уверен, что у всего моего окружения тоже получится. Мы двигаемся в правильном направлении!»:

А вот легкоатлетка Светлана Куделич вместе со своим тренер удивила: вместо мячей выполнила отжимания на...кокосах:

Присоединился к мощному челленджу и новичок «Крумкачоў» – Александр Ивулин, который на сборах в Тихиничах экстренно набирал форму, чтобы исполнить свою мечту – сыграть за профессиональную команду в официальной игре:

А на этой неделе мы все выполняем челлендж мастера спорта по спортивной гимнастике, судьи международной категории, экс-начальника мужской сборной страны и артиста цирка Cirque du Soleil Семена Букина.

Напомним, что 8 ноября 2020-го года Семена задержали и избили на минских улицах во время воскресного марша. В Жодино Семён провел 7 суток, а потом ещё 8 в Могилеве.

Его упражнения укрепят ваш пресс: 5 поднятий ног с их последующим удержанием (10 секунд или можно меньше):

Семен делает это в очень неожиданных местах, например, по дороге на работу:

Волейболист Артур Удрис рассказал, что из-за своего роста у него не получится выполнить такие упражнения опираясь на стулья, поэтому он делает их на стиральной машине и столе:

Онлайн-тренировки

Не челленджами едиными живет #СБОРНАЯЗОЖ. Для более серьезного подхода нужны тяжелые и затяжные тренировки, которые помогут оставаться в форме и становиться сильнее с большей эффективность. Этот вопрос решили с помощью онлайн-эфиров и мастер-классов на YouTube.

Двуккратный чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира среди профессионалов по версии WBC, Чемпион Европы Виталий Гурков в свой онлайн включил простые для запоминания комбинации с шагами, ударами и силовыми движениями. Упражнения будут не сложные, они не требуют опыта. Немного свободного места, удобная одежда и кроссовки — вот все, что вам нужно для полноценной кардиосессии:

Игрок сборной Беларуси по волейболу (отказался выступать при нынешней власти), призер клубного чемпионата мира, трехкратный чемпион Беларуси. Сейчас Артур живет недалеко от Парижа и выступает за местный «Тур». Он записал в домашних условиях комплекс упражнений для поясницы. Рост спортсмена – 212 сантиметров. Из-за этого на протяжении профессиональной карьеры, волейболист испытывает постоянные проблемы с поясницей. А в 27 лет из-за этой самой поясницы Артур едва не завершил карьеру. Для этого занятия вам понадобится специальное оборудование: маленький фитбол, резинка, роллер для стоп, стандартный роллер:

Фитнес-тренер Наталья Новожилова вместе с футболистом Сергеем Подалинским и гребчихой Натальей Белькевич подготовила очень увлекательный для комплекс, для которого кроме оптимизма понадобится: полотенце, спортивный коврик (коврик для йоги), стул со спинкой и немного воды:

Наталия Лещик cеребряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, чемпионка Европы, многократный призер этапов Кубка мира рассказала и показала, как сохранить легкость и гибкость в домашних условиях. Эти упражнения на растяжку расслабляют тело и укрепляют здоровье: при их выполнении улучшается кровообращение, выравнивается осанка, кожа становится более упругой, появляется свобода движений и чувство легкости. Обязательно попробуйте, нужны лишь комфортная одежда и спортивный коврик (коврик для йоги):

А сегодня на канале Фонда, состоится мастер-класс от братьев баскетболистов Егора и Никиты Мещеряковых: вас ждет супер-энергичная тренировка на мышцы кора или канкан:

Полезные вызовы

Кроме всего прочего спортсмены учат белорусов хорошему. 15 апреля BSSF объявили днем без сахара и призвали жителей страны отказаться от белого сыпучего вещества хотя бы на сутки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Революция. Level up
Революция. Level up Ирина Халип
Правила маскировки для уходящей вертикали
Правила маскировки для уходящей вертикали Владимир Халип
Заговор манкуртов
Заговор манкуртов Андрей Санников
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці
Беларусы сталі прыкладам салідарнасці Сяргей Законнікаў