Свободные спортсмены запустили новый флешмоб #СборнаяЗОЖ 17.04.2021, 15:17

Фото: тАсс

Участвуют не только обычные беларусы, но и спортивные знаменитости.

На старте апреля Белорусский фонд спортивной солидарности, защищающий права белорусских атлетов, запустил кампанию #СборнаяЗОЖ с призывом к белорусам присоединиться к команде за здоровый образ жизни, заняться спортом и отказаться от вредных привычек – курения и алкоголя.

Началось все с обращения Александр Герасимени, которая напомнила, что от акцизов на алкоголь и табак наполняется около восьмой части госбюджета, и обратила внимание на действия Александра Лукашенко. «Вместо пропаганды здорового образа жизни Лукашенко продает за бесценок дешевый алкоголь и расставляет «Табакерки» даже возле школ. К чему он призывает и на что ориентирует? О каком поколении он мечтает? Ему как никому другому известно, что обкуренными и пьяными легко управлять», – заявила медалистка ОИ.

С этого момента в соцсетях начался большой движ, в котором приняла участие не только глава фонда – в челленджах успели поучаствовать многие спортивные топы страны. Собрали подборку, что они уже делали.

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Недельные челленджи

Проект #СборнаяЗОЖ начался и продолжается в формате недельных цикламов. Первым свой специальный челлендж для беларусов запустил Константин Яковлев – главный тренер гандбольного клуба «Витязь», многократный чемпион и обладатель Кубка Беларуси. Его заданием стали простые отжимания, но с обязательным использованием мяча:

«Тренеры-кураторы будут показывать упражнения, которое можно сделать в домашних условиях. И вся страна, все неравнодушные люди, поддерживающие свободных спортсменов, могут подключиться».

Свою ответку сняла призерка Олимпийских игр 2012 Наталия Лещик, которая еще и модернизировала это упражнение отжиманиями с упором на колени. Ведь такая постановка ног существенно снижает нагрузку, и человеку проще удерживать корпус в правильном положении, а значит сложно не соблюсти технику:

Отжимался и 8-кратный чемпион страны по футболу, 10-кратный – по настольному теннису, 12-кратный – по плаванию, участник многих международных турниров паралимпиец Александр Игнатович. Его слова:

«Для того, чтобы сделать что-то хорошо, нужно: 1. Поднять попу со стула. 2. Двигаться 3. Саморазвиваться 4. Бежать во всю мощь. Я не могу бежать, но я не сдаюсь, я иду в правильном направлении. Я хочу, чтобы у меня все получилось и уверен, что у всего моего окружения тоже получится. Мы двигаемся в правильном направлении!»:

А вот легкоатлетка Светлана Куделич вместе со своим тренер удивила: вместо мячей выполнила отжимания на...кокосах:

Присоединился к мощному челленджу и новичок «Крумкачоў» – Александр Ивулин, который на сборах в Тихиничах экстренно набирал форму, чтобы исполнить свою мечту – сыграть за профессиональную команду в официальной игре:

А на этой неделе мы все выполняем челлендж мастера спорта по спортивной гимнастике, судьи международной категории, экс-начальника мужской сборной страны и артиста цирка Cirque du Soleil Семена Букина.

Напомним, что 8 ноября 2020-го года Семена задержали и избили на минских улицах во время воскресного марша. В Жодино Семён провел 7 суток, а потом ещё 8 в Могилеве.

Его упражнения укрепят ваш пресс: 5 поднятий ног с их последующим удержанием (10 секунд или можно меньше):

Семен делает это в очень неожиданных местах, например, по дороге на работу:

Волейболист Артур Удрис рассказал, что из-за своего роста у него не получится выполнить такие упражнения опираясь на стулья, поэтому он делает их на стиральной машине и столе:

Онлайн-тренировки

Не челленджами едиными живет #СБОРНАЯЗОЖ. Для более серьезного подхода нужны тяжелые и затяжные тренировки, которые помогут оставаться в форме и становиться сильнее с большей эффективность. Этот вопрос решили с помощью онлайн-эфиров и мастер-классов на YouTube.

Двуккратный чемпион мира по тайскому боксу, чемпион мира среди профессионалов по версии WBC, Чемпион Европы Виталий Гурков в свой онлайн включил простые для запоминания комбинации с шагами, ударами и силовыми движениями. Упражнения будут не сложные, они не требуют опыта. Немного свободного места, удобная одежда и кроссовки — вот все, что вам нужно для полноценной кардиосессии:

Игрок сборной Беларуси по волейболу (отказался выступать при нынешней власти), призер клубного чемпионата мира, трехкратный чемпион Беларуси. Сейчас Артур живет недалеко от Парижа и выступает за местный «Тур». Он записал в домашних условиях комплекс упражнений для поясницы. Рост спортсмена – 212 сантиметров. Из-за этого на протяжении профессиональной карьеры, волейболист испытывает постоянные проблемы с поясницей. А в 27 лет из-за этой самой поясницы Артур едва не завершил карьеру. Для этого занятия вам понадобится специальное оборудование: маленький фитбол, резинка, роллер для стоп, стандартный роллер:

Фитнес-тренер Наталья Новожилова вместе с футболистом Сергеем Подалинским и гребчихой Натальей Белькевич подготовила очень увлекательный для комплекс, для которого кроме оптимизма понадобится: полотенце, спортивный коврик (коврик для йоги), стул со спинкой и немного воды:

Наталия Лещик cеребряный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике, чемпионка Европы, многократный призер этапов Кубка мира рассказала и показала, как сохранить легкость и гибкость в домашних условиях. Эти упражнения на растяжку расслабляют тело и укрепляют здоровье: при их выполнении улучшается кровообращение, выравнивается осанка, кожа становится более упругой, появляется свобода движений и чувство легкости. Обязательно попробуйте, нужны лишь комфортная одежда и спортивный коврик (коврик для йоги):

А сегодня на канале Фонда, состоится мастер-класс от братьев баскетболистов Егора и Никиты Мещеряковых: вас ждет супер-энергичная тренировка на мышцы кора или канкан:

Полезные вызовы

Кроме всего прочего спортсмены учат белорусов хорошему. 15 апреля BSSF объявили днем без сахара и призвали жителей страны отказаться от белого сыпучего вещества хотя бы на сутки.

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