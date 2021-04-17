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Известный инфекционист ответил на актуальные вопросы про вакцинацию в Беларуси

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  • 17.04.2021, 16:23
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Известный инфекционист ответил на актуальные вопросы про вакцинацию в Беларуси

В белорусских поликлиниках началась массовая вакцинация от коронавируса.

На выбор две вакцины: китайская VeroCell и российский «Спутник V». Правда, китайской можно привиться почти сразу, а российской во многих медучреждениях нет — нужно записываться и ждать. Nn.by собрала связанные с вакцинацией вопросы и задала их Никите Соловью — известному инфекционисту, доценту и кандидату медицинских наук.

- В белорусских поликлиниках только две вакцины?

- Да, российская «Sputnik V» (она же Гам-КОВИД-Вак) и китайская вакцина «VeroCell».

- Если человек хочет вакцинироваться именно «Спутником V», но эта вакцина отсутствует в его медучреждении — можно ли обратиться в другую поликлинику?

- Это нужно решать в индивидуальном порядке с администрацией поликлиник. Но вакцинация проводится по месту регистрации — то есть расчет на то, что человек пойдет прививаться в свою поликлинику.

- Будет ли в Беларуси «Пфайзер» или другие европейские вакцины? Или другие российские, «ЭпиВакКорона» например?

- «ЭпиВакКорона», возможно, и появится. Но пока нет особого смысла ее закупать, так как «Спутник V» будут разливать на белорусских заводах. И персонально я не вижу смысла в приобретении еще и «ЭпиВакКороны», так как она не лучше «Спутника».

Что касается европейских вакцин, всё упирается в объемы поставок. Чтобы европейцы нам завезли партию своей вакцины, нужны большие объемы. А мы пока не можем большие объемы взять из-за высокой цены. Российская вакцина почти вдвое дешевле.

- Будет ли вакцинация в платных медцентрах?

- Я пока о платной вакцинации не слышал. Но декларируется, что всеобщая вакцинация пройдет бесплатно — в государственных поликлиниках.

- Многие обеспокоены слухами о «ковидных паспортах» в Европе. Мол, привьюсь «Спутником» или китайским препаратом — и потом не смогу въехать в Европу.

- Всемирная организация здравоохранения выступает против таких паспортов. Соответственно, маловероятно, что будут всеевропейские паспорта. Если какие-то страны их и введут, это будет локальным решением конкретной страны.

- Вакцинирование двухэтапное. Правда ли, что после первой прививки у человека падает иммунитет?

- Нет, это неправда. Вакцина не может вызвать снижение иммунитета. Наоборот, она его укрепляет. Даже после первой прививки вероятность заболеть снижается, а не растет.

- Что делать, если сделал первую прививку, а потом заболел?

- Так бывает, если еще не успел выработаться иммунитет к заболеванию. Но в таких случаях нужно спокойно долечиться — и потом все равно сделать вторую прививку.

- Даже если проболел два месяца?

- Да, ничего страшного, эти моменты оговаривались. Допускается даже 2—3 месяца между ревакцинацией.

- Надо ли специально готовиться к прививке?

- Никаких специальных рекомендаций нет. Желательно просто быть здоровым — не иметь никакой острой инфекции или обострения заболеваний на момент вакцинации.

- Есть ли противопоказания? Например, хронические заболевания? Онкология?

- Наоборот, это показания для вакцинации, а не против нее. Ведь человек с хроническим заболеванием находится в группе риска.

- Широко обсуждался вопрос, Можно ли употреблять алкоголь между первой и второй прививкой. Так можно?

- В инструкции по применению ничего не сказано о запрете на алкоголь.

- Какие побочные эффекты после вакцинации считаются нормой?

- Может выситься температура, появиться боль в месте введения вакцины. Могут болеть мышцы, суставы, появиться головная боль. То есть, похожие на грипп симптомы.

- А что должно насторожить и стать поводом для срочного обращения к медикам?

- Любые неврологические проявления: если внезапно развился паралич, судороги.

- Что делать если после прививки повысилась температура, возникли неприятные ощущения?

- Сбивать температуру как при простуде: принимать жаропонижающие, пить побольше жидкости.

- Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел?

- Да, надо. Потому что переболевшие имеют нестойкий иммунитет. Он уходит через 3—4 месяца. Чем легче болел, тем меньше выражен иммунитета после выздоровления. Поэтому рекомендуется во всем свете — вакцинироваться даже тем, кто переболел.

- А сколько времени будет действовать вакцина? Год?

- Существуют данные, что год она точно действует. По экстраполяции экспериментов на животных ожидается, что возможно будет действовать до двух лет.

- Это в случае и российской вакцины, и китайской?

- Да. Если, конечно, не появятся какие-то совершенно принципиально новые варианты вируса. Но пока их нет. Те варианты, которые циркулируют сегодня, все равно имеют чувствительность к антителам, которые формируются после вакцинации.

- Вы имеете в виду, что пока нет таких мутаций, на которые не действует вакцина?

- Да.

- Нужно ли спустя какое-то время после вакцинации сдавать тест на антитела? И спустя какое время?

- Таких рекомендаций пока нет. Мы не проверяем количество антител ни после заболевания, ни после вакцинации.

- После какого возраста не стоит вакцинироваться?

- Нет ограничений по возрасту. Имеются исследования, в которых участвовали пациенты всех возрастов.

- Некоторые боятся вакцинироваться, так как, говорят, что, могут быть побочные эффекты, которые пока не известны. Мол, подожду, может, проблемы проявятся только через несколько месяцев.

- Теоретически все может быть. Но прошло много времени после начала применения вакцин, и пока каких бы то ни было проблем не видно. В том числе и по «Спутнику» — им вакцинировали более 7 миллионов только россиян, я уже не говорю о других странах. Проблем пока не было.

- Прошел вакцинацию — значит, можно не мыть руки и ходить без маски?

- Нет, ни в коем случае. Меры предостережения нужно продолжать использовать.

- Вы сами вакцинировались? Как перенесли?

Да, несколько дней назад я сделал уже вторую прививку «Спутникам». После первой прививки у меня была головная боль, температура, слабость. Это продолжалось полдня приблизительно. После второй прививки все хорошо, никаких проблем.

- Мы сейчас должны вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет?

- Да. Но коллективный иммунитет формируется долго, больше года. Вакцинироваться сейчас нужно, чтобы защитить и спасти в первую очередь себя, особенно тем, кто находится в группе риска.


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