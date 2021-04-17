Известный инфекционист ответил на актуальные вопросы про вакцинацию в Беларуси

Известный инфекционист ответил на актуальные вопросы про вакцинацию в Беларуси4
- 17.04.2021, 16:23
- 3,490
В белорусских поликлиниках началась массовая вакцинация от коронавируса.
На выбор две вакцины: китайская VeroCell и российский «Спутник V». Правда, китайской можно привиться почти сразу, а российской во многих медучреждениях нет — нужно записываться и ждать. Nn.by собрала связанные с вакцинацией вопросы и задала их Никите Соловью — известному инфекционисту, доценту и кандидату медицинских наук.
- В белорусских поликлиниках только две вакцины?
- Да, российская «Sputnik V» (она же Гам-КОВИД-Вак) и китайская вакцина «VeroCell».
- Если человек хочет вакцинироваться именно «Спутником V», но эта вакцина отсутствует в его медучреждении — можно ли обратиться в другую поликлинику?
- Это нужно решать в индивидуальном порядке с администрацией поликлиник. Но вакцинация проводится по месту регистрации — то есть расчет на то, что человек пойдет прививаться в свою поликлинику.
- Будет ли в Беларуси «Пфайзер» или другие европейские вакцины? Или другие российские, «ЭпиВакКорона» например?
- «ЭпиВакКорона», возможно, и появится. Но пока нет особого смысла ее закупать, так как «Спутник V» будут разливать на белорусских заводах. И персонально я не вижу смысла в приобретении еще и «ЭпиВакКороны», так как она не лучше «Спутника».
Что касается европейских вакцин, всё упирается в объемы поставок. Чтобы европейцы нам завезли партию своей вакцины, нужны большие объемы. А мы пока не можем большие объемы взять из-за высокой цены. Российская вакцина почти вдвое дешевле.
- Будет ли вакцинация в платных медцентрах?
- Я пока о платной вакцинации не слышал. Но декларируется, что всеобщая вакцинация пройдет бесплатно — в государственных поликлиниках.
- Многие обеспокоены слухами о «ковидных паспортах» в Европе. Мол, привьюсь «Спутником» или китайским препаратом — и потом не смогу въехать в Европу.
- Всемирная организация здравоохранения выступает против таких паспортов. Соответственно, маловероятно, что будут всеевропейские паспорта. Если какие-то страны их и введут, это будет локальным решением конкретной страны.
- Вакцинирование двухэтапное. Правда ли, что после первой прививки у человека падает иммунитет?
- Нет, это неправда. Вакцина не может вызвать снижение иммунитета. Наоборот, она его укрепляет. Даже после первой прививки вероятность заболеть снижается, а не растет.
- Что делать, если сделал первую прививку, а потом заболел?
- Так бывает, если еще не успел выработаться иммунитет к заболеванию. Но в таких случаях нужно спокойно долечиться — и потом все равно сделать вторую прививку.
- Даже если проболел два месяца?
- Да, ничего страшного, эти моменты оговаривались. Допускается даже 2—3 месяца между ревакцинацией.
- Надо ли специально готовиться к прививке?
- Никаких специальных рекомендаций нет. Желательно просто быть здоровым — не иметь никакой острой инфекции или обострения заболеваний на момент вакцинации.
- Есть ли противопоказания? Например, хронические заболевания? Онкология?
- Наоборот, это показания для вакцинации, а не против нее. Ведь человек с хроническим заболеванием находится в группе риска.
- Широко обсуждался вопрос, Можно ли употреблять алкоголь между первой и второй прививкой. Так можно?
- В инструкции по применению ничего не сказано о запрете на алкоголь.
- Какие побочные эффекты после вакцинации считаются нормой?
- Может выситься температура, появиться боль в месте введения вакцины. Могут болеть мышцы, суставы, появиться головная боль. То есть, похожие на грипп симптомы.
- А что должно насторожить и стать поводом для срочного обращения к медикам?
- Любые неврологические проявления: если внезапно развился паралич, судороги.
- Что делать если после прививки повысилась температура, возникли неприятные ощущения?
- Сбивать температуру как при простуде: принимать жаропонижающие, пить побольше жидкости.
- Нужно ли вакцинироваться тем, кто уже переболел?
- Да, надо. Потому что переболевшие имеют нестойкий иммунитет. Он уходит через 3—4 месяца. Чем легче болел, тем меньше выражен иммунитета после выздоровления. Поэтому рекомендуется во всем свете — вакцинироваться даже тем, кто переболел.
- А сколько времени будет действовать вакцина? Год?
- Существуют данные, что год она точно действует. По экстраполяции экспериментов на животных ожидается, что возможно будет действовать до двух лет.
- Это в случае и российской вакцины, и китайской?
- Да. Если, конечно, не появятся какие-то совершенно принципиально новые варианты вируса. Но пока их нет. Те варианты, которые циркулируют сегодня, все равно имеют чувствительность к антителам, которые формируются после вакцинации.
- Вы имеете в виду, что пока нет таких мутаций, на которые не действует вакцина?
- Да.
- Нужно ли спустя какое-то время после вакцинации сдавать тест на антитела? И спустя какое время?
- Таких рекомендаций пока нет. Мы не проверяем количество антител ни после заболевания, ни после вакцинации.
- После какого возраста не стоит вакцинироваться?
- Нет ограничений по возрасту. Имеются исследования, в которых участвовали пациенты всех возрастов.
- Некоторые боятся вакцинироваться, так как, говорят, что, могут быть побочные эффекты, которые пока не известны. Мол, подожду, может, проблемы проявятся только через несколько месяцев.
- Теоретически все может быть. Но прошло много времени после начала применения вакцин, и пока каких бы то ни было проблем не видно. В том числе и по «Спутнику» — им вакцинировали более 7 миллионов только россиян, я уже не говорю о других странах. Проблем пока не было.
- Прошел вакцинацию — значит, можно не мыть руки и ходить без маски?
- Нет, ни в коем случае. Меры предостережения нужно продолжать использовать.
- Вы сами вакцинировались? Как перенесли?
Да, несколько дней назад я сделал уже вторую прививку «Спутникам». После первой прививки у меня была головная боль, температура, слабость. Это продолжалось полдня приблизительно. После второй прививки все хорошо, никаких проблем.
- Мы сейчас должны вакцинироваться, чтобы сформировать коллективный иммунитет?
- Да. Но коллективный иммунитет формируется долго, больше года. Вакцинироваться сейчас нужно, чтобы защитить и спасти в первую очередь себя, особенно тем, кто находится в группе риска.