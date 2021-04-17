В Кореличах повестка из СК пришла 8-летнему ребенку 3 17.04.2021, 16:54

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Отец ребенка рассказал подробности.

В городском поселке Кореличи Следственный комитет прислал повестку Пекарской Анне Романовне. Так зовут дочь Романа Пекарского. Ей 8 лет и она с отцом зарегистрирована в Кореличах.

- Я гражданин Беларуси, но с 2007 года живу за границей. Дочь родилась в 2012 году, она гражданка другой страны, но в Беларуси имеет свидетельство про временное проживание. Зарегистрирована она там, где и я, в Кореличах, - рассказал Роман hrodna.life.

За комментарии в Telegram на Романа возбудили уголовное дело, рассказал журналистам сам Роман. По какой статье, никому пока не сказали.

— Всех, кто зарегистрирован по этому адресу, и вызывают на допрос. Повестку прислали и моему отцу, инвалиду первой группы. Моя мама 14 апреля ходила к ним в СК. Спрашивали про меня и сказали, что придут с обыском. Хоть я в РБ и не живу давно и все об этом знают.

Дочь Романа постоянно живет в другой стране. В Кореличах она была лишь несколько раз. Повестку 8-летней девочке Роман оценивает как «непрофессиональную работу сотрудников». Жаловаться на действия сотрудников в Беларуси он не видит смысла.

В пресс-службе СК получить комментарий журналистам не удалось.

Согласно ст. 27 УК уголовная ответственность в Беларуси наступает с 16 лет — практически за все совершённые преступления. За некоторые преступления можно привлечь с 14 лет — например, убийство, разбой, хулиганство. В других случаях ответственность за ребенка будут нести родители.

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