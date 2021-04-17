Британская королевская семья простилась с принцем Филиппом: фото 17.04.2021, 19:10

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(Обновлено) Филипп, официально известный как герцог Эдинбургский, скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Свой последний путь покойный принц Филипп начал в субботу, его гроб несли на специально модифицированном катафалке Land Rover, за которым следовала процессия высокопоставленных членов королевской семьи, включая принца Чарльза и принцев Уильяма и Гарри, пишет zn.ua.

Филипп, официально известный как герцог Эдинбургский, скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

Его военно-морская фуражка и меч лежали на гробу, на котором висел личный штандарт герцога Эдинбургского с датским гербом, греческим крестом, Эдинбургским замком и полосами семьи Маунтбеттен.

Шествие возглавил отряд гренадерской гвардии, за ним следовали военачальники. Процессия остановилась всего на минуту для национальной минуты молчания. После этого с Восточной лужайки прозвучали залпы.

Филипп, который женился на Елизавете в 1947 году, помог молодой королеве адаптировать монархию к меняющемуся миру эпохи после Второй мировой войны, поскольку потеря империи и упадок почтения бросили вызов самой известной королевской семье в мире.

Скорбящие воздержатся от традиции ношения военной формы, как утверждают газеты, чтобы не смущать Гарри, который, несмотря на то, что отбыл два тура в Афганистане во время своей военной карьеры, не имеет права носить форму, потому что он был лишен своих почетных воинских званий.

«Мы не собираемся вовлекаться в это восприятие драмы или чего-то подобного», - сказал представитель Букингемского дворца. «Это похороны. Все договоренности согласованы, и они отражают пожелания ее величества».

Из-за ограничений COVID-19 внутри часовни на службе будет всего 30 провожающих. Приверженность Филиппа своему долгу принесла ему широкую популярность в Британии.

Фото: Getty Images

«Он был самим собой, с серьезным остроумием и мог удерживать внимание любой компании благодаря своему обаянию, а также потому, что никогда не знал, что он скажет дальше», - сказал Гарри о своем дедушке.

Британские телеканалы обновили свои расписания, чтобы показать похороны, и миллионы людей должны их посмотреть, хотя с момента смерти Филиппа в Британскую радиовещательную корпорацию поступило более 100 000 жалоб по поводу ее широковещательного освещения.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

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