В Беларуси рванули цены на курицу, свинину, картошку, сладости, пиломатериалы и туризм 3 17.04.2021, 19:00

4,810

Началась гиперинфляция?

Товары и платные услуги в первом квартале подорожали, по официальным данным, на 3,8%. В лидерах по росту цен оказались в том числе морковь, картофель, курица, свинина, подсолнечное масло, соль, пишет tut.by.

Что из продуктов больше всего подорожало

В топ-10 продуктов по росту цен в марте оказались морковь (+8,1% к февралю), картофель (+5,9%), вафли (+5,1%), свекла (+4,5%), майонез (+4,4%), чеснок (+4,2%), груши (+3,9%), полуфабрикаты из мяса птицы (+3,5%), субпродукты из птицы (+3%), печенье (+2,8%).

Напомним, профсоюзы тем временем бьют тревогу, что активно дорожают овощи, которые выращивают в нашей стране, причем речь не только про сезонный фактор. Одно из слабых звеньев, как считают профсоюзы, — формирование стабилизационных фондов.

В лидерах по мартовскому росту цен среди продуктов оказались также картофельные чипсы (+2,7%), рыба соленая и копченая деликатесная (+2,6%), растительное масло, кроме оливкового (+2,6%).

Свинина (кроме бескостного мяса) стала дороже на 2,2%, пищевая соль — на 2,1%, куры (цыплята, включая бройлеров) — на 1,8%.

Кондитерские изделия в целом выросли в цене за март на 1,6%. Помимо печенья и вафель заметно подорожали халва (+2,2%), конфеты глазированные шоколадной глазурью (+2,1%).

Какие продукты подешевели

Свежие огурцы подешевели на 34,5%, виноград — на 7,2%, рыбные консервы (кроме деликатесных) — на 3,3%, рыба мороженая (филе и разделанная) — на 2,5%, сладкий перец — на 2%, вода минеральная и питьевая — на 1,6%, бананы — на 1,5%, йогурт — на 1,2%, консервы рыбные деликатесные, а также вермишель, лапша — на 1,1%.

От пиломатериалов до пены для брить. На что рванули цен из непродовольственных товаров

Стоимость пены для бритья рванула за март на 8,9%. На старте строительного сезона заметно подорожали пиломатериалы хвойные обрезные и необрезные — на 5,6%, строительные детали и конструкции из ПВХ, алюминия — на 3,5%, строительные детали и конструкции из дерева, шпона, мелкодисперсной фракции (МДФ) — на 3,3%, цемент — на 2,3%.

Из услуг заметно подорожали туристические — на 3,9%.

В МАРТ добавляют, что наибольшее влияние на годовой прирост инфляции на социально значимые товары в марте оказывал рост цен на медикаменты, масло (в частности — масло растительное ввиду роста контрактных цен), мясо и мясопродукты.

Лекарства за год подорожали больше чем на 20%

В Нацбанке тем временем обращают внимание на заметное подорожание лекарств в прошлом месяце в годовом выражении (март к марту) — на 22,8%.

Существенно выросли цены за год на яйца — на 16,7%.

МАРТ планирует, что некоторые товары и услуги подорожают в этом году более значительно, чем прогнозируемая инфляция.

Напомним, в 2020 году товары и платные услуги подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».