Российские пенсионеры расплачиваются за геополитические аферы Путина 17.04.2021, 19:38

Власти РФ оперируют все меньшими суммами для обеспечения социальных программ и инициатив.

Российские власти обещали проиндексировать пенсии граждан темпами, которые бы значительно опережали рост инфляции. Теперь введение новых санкций в отношении России со стороны США ставит выполнение данного плана под угрозу, пишет sprotyv.info.

Как считают эксперты, с учетом новых обстоятельств, реализация соответствующего обязательства теперь находится под большим вопросом. Специалисты объяснили свои опасения тем, что запрет руководства Америки, наложенный на инвестиции в суверенный долг России, приведет к увеличению объемов государственных расходов российского правительства.

Деньги, которые американские инвесторы вкладывали в российские государственные облигации, больше приходить не будут. Это значит, что российское руководство теперь сможет оперировать меньшими денежными суммами для обеспечения расходных частей разного рода социальных программ и инициатив, в том числе, и в области пенсионных выплат.

Таким образом, необходимость экономить бюджетные средства может побудить российские власти отказаться от планов по ускоренной индексации пенсий. Это произойдет если чиновники не смогут найти замену американским инвестициям внутри России.

Напомним, на дняхпрезидент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России. В частности, Соединенные Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. Кроме этого, Минфин США также ввел санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, связанных с Россией вмешательством в американские выборы.

Также санкции были введены против восьми физических и юридических лиц, связанных с оккупацией Крыма, включая членов оккупационного “правительства республики”. Помимо этого, США высылают 10 дипломатов, работающих в посольстве России в Вашингтоне, среди которых, есть представители российских разведывательных служб, в том числе ГРУ РФ.

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