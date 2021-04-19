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На «Гродно Азоте» остановился один из самых главных цехов

  • 19.04.2021, 14:49
  • 3,396
На «Гродно Азоте» остановился один из самых главных цехов

Над предприятием загорелся аварийный факел.

Как сообщают источники сайта Charter97.org, на «Гродно Азоте» остановился один из самых главных цехов — «Аммиак-4».

Остановка является внеплановой, что может означать аварию на этом участке предприятия. Над предприятием загорелся аварийный факел.

Отметим, что это не первый случай остановки цехов на предприятии. В марте несколько раз выходила из строя система управления цеха «Метанол».

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