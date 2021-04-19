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Латвия готова поддержать кандидатуру Украины на вступление в ЕС, но есть условие

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  • 19.04.2021, 17:51
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Латвия готова поддержать кандидатуру Украины на вступление в ЕС, но есть условие

Эдгарс Ринкевичс поддерживает европейский путь Киева.

В случае подачи Украиной заявки на членство в ЕС и выполнения ею необходимой подготовительной работы Латвия будет готова поддержать такую заявку.

Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью «Европейской правде», комментируя обещание президента Литвы поддержать заявку Украины на членство в ЕС.

«Я не хочу открывать соревнования заявлениями с нашими братьями и сестрами из Литвы. Мы поддерживали и будем поддерживать европейский путь и Украины, и Грузии, и Молдовы. Мы считаем, что конец этого пути - членство в ЕС», - сказал он.

«Если заявка на членство будет подана и если мы увидим, что Украина провела достаточное подготовительную работу, то я думаю, что мы тоже поддержим кандидатуру Украины», - отметил Ринкевичс.

Однако, по его словам, еще очень много надо сделать, чтобы даже дойти до точки подачи заявки на членство и получения анкеты для вступления в ЕС.

«Для этого вам надо еще хорошо подготовиться. Есть много достаточно жестких и неприятных реформ, которые должны провести в стране, претендующей на членство», - заявил латвийский министр.

«Не буду скрывать, что вопрос готовности к членству для нас - это не только реформы. Это не Exel-таблица, где вы просто пишете о принятии необходимых законов. Для нас очень важно, чтобы кандидаты не только на словах, но и на практике выполняли требования о соответствии их реальной политики внешнеполитическому курсу на ЕС», - пояснил он.

В то же время, добавил Ринкевичс, даже после получения статуса страны-кандидата есть возможность не только идти вперед, но и падать вниз.

«К сожалению, есть некоторые кандидаты, где мы видим не прогресс, а регресс. Я думаю, что в таких случаях у латвийского парламента было бы много сомнений, и возможность ратификации членства таких стран оказалась бы под вопросом», - отметил он.

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