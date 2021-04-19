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Дмитро Ярош: Россия готовится к вторжению, но оно станет гвоздем в гроб империи

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  • 19.04.2021, 18:46
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Дмитро Ярош: Россия готовится к вторжению, но оно станет гвоздем в гроб империи

Украинский политик прокомментировал стягивание войск РФ к границе Украины.

Стягивая к украинской границе свои войска, РФ готовится к вторжению в Украину. Такое мнение в интервью "Обозревателю" выразил бывший лидер "Правого сектора" Дмитро Ярош.

"Безусловно, это будет использоваться в геополитических раскладах и в переговорах России с США или Евросоюзом. Впрочем, я, как человек, причастный к защите государства, не хочу гадать. Есть конкретные факты. Исходя из них, мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. То есть к вторжению. Делать это должно, прежде всего, военно-политическое руководство государства", – отметил Ярош.

Он не исключает, что вторжение российских оккупантов может произойти через полгода–год.

"Азиатская "орда" у нас на границах с 2014 года. Да, количество их варьируется время от времени. И в данном случае это, безусловно, угроза для Украины. Я не сомневаюсь, что они готовятся и дальше к вторжению. Будет ли оно? Я не уверен. Можем только гадать. Потому что это зависит, прежде всего, от того, что творится у Путина в голове. Но я не сомневаюсь в том, что сейчас что-то происходит – подготовка к вторжению. Это вторжение, кстати, может произойти и не сейчас. Оно может произойти через полгода, через год. Но стягивание и развертывание войск они отрабатывают сейчас на отлично", – сказал Ярош.

"Я убежден, что это станет гвоздем в гроб Российской империи в том виде, в котором она существует сегодня. Бог милостив. Бог сделает все для того, чтобы фактор империи российской больше не влиял на Украину, не дестабилизировал, не коррумпировал наше государство. И тогда мы заживем свободной нормальной жизнью. Победа будет за нами при любых раскладах. Вопрос только в количестве жертв. Как с той стороны, так и с нашей. Потому что погибать будут снова лучшие представители украинской нации. Но при всем этом кровь героев, которая пролита в борьбе за независимость, за свободу, – она никогда не проливается зря. Украина будет. И все будет – Украина! – заключил экс-нардеп.

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